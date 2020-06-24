Металлургические предприятия Украины вслед за Министерством энергетиками, игроками рынка электроэнергии высказались против реализации идеи Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики, которая намерена 25 июля принимать решение о повышении тарифа на передачу электроэнергии компанией «Укрэнерго» в 4 раза с августа 2020 года.



Об этом в эфире канала «Украина 24» сообщил глава объединения «Металлургпром» Александр Каленков.



«Этот план единоразово повысить тарифы в 4 раза приведет к тому, что вся промышленность уже в этом году заплатит дополнительно 20 миллиардов гривен», - сказал Каленков.



По его словам, при принятии такого решения металлургические предприятия, «Укрзализныця» и другие промышленные предприятия будут нести дополнительные финансовые затраты, что снизит конкурентоспособность экономики.



«Нужно понимать, что будет эффект домино. Мы будем меньше производить. Укрзализныця будет меньше перевозить наших грузов. Порты меньше переваливать грузов. Укрзализныця – это 300 тысяч человек. Порты – больше 100 тысяч человек. Наши отрасли вместе со смежниками – это 600 тысяч человек. Это совершенно бессмысленное решение по время кризиса», - добавил Каленков.



Как сообщалось, НКРЭКУ планировало 24 июня рассмотреть вопрос о повышении тарифа на передачу электроэнергии НЭК «Укрэнерго» в 4 раза с августа 2020 года. Такое решение регулятор инициировал якобы из-за подписания меморандума между Кабмином и инвесторами в зеленую энергетику, но при этом оно существенно повышает тарифы на электроэнергию для промышленности. Обсуждение данного вопроса было перенесено на 25 июня.



Напомним, 19 июня и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что вместо ряда системных, эффективных мер для решения кризиса в энергетике НКРЭКУ предлагает просто поднять тариф НЭК «Укрэнерго» в несколько раз, что является неэффективным решением.



По ее мнению, пересмотр тарифа НЭК «Укрэнерго» должен происходить напоследок, когда будут исчерпаны все другие возможности, поскольку повышение тарифа на передачу электроэнергии для промышленного потребителя может отразиться на стоимости товаров и услуг для населения.



При этом в компании ДТЭК выступили против кратного повышения тарифов «Укрэнерго» и назвали действия НКРЭКУ провокацией с целью создания конфликта промышленности с энергетическими предприятиями. По словам генерального директора компании Д.Трейдинг (входит в ДТЭК) Виталия Бутенко, попытка повысить тариф «Укрэнерго» инициируется для того, чтобы навредить меморандуму между Кабинетом министров Украины и инвесторами в зеленую энергетику, ставшего основой для законопроекта №3658, который снижает зеленые тарифы и гарантирует 100% оплату за зеленую электроэнергию.