Пенсії в Україні можуть збільшитися вдвічі, якщо у Мінсоцполітики правильно реформують пенсійну систему

Такі плани озвучила міністр соцполітики Марина Лазебна в інтерв'ю «Фокус». За словами Лазебної, діюча пенсійна система несправедлива до пенсіонерів, тому її потрібно змінювати.

Міністр вважає, що в Україні повинна діяти змішана пенсійна система. Це означає, що солідарний рівень залишиться, а до нього додасться накопичувальний. За словами міністра, один солідарний рівень не може забезпечити гідні виплати в старості. Солідарна система без реформи зможе гарантувати пенсію в розмірі 18% від зарплати. Якщо ж додати до неї накопичувальний рівень, виплати можуть збільшитися вдвічі, до 40% від офіційної заробітної плати.

Лазебна розповіла, що, згідно із законом, накопичувальний рівень має запрацювати в Україні вже з 2021 року. Однак за законом пропонується два роки виділити на створення необхідних інститутів. У міністерстві вважають, що не потрібно втрачати два роки – можна почати накопичувати пенсії, використовуючи вже наявні інститути.

«Якщо позиція міністерства знайде підтримку, то в 2021 році виділимо півроку на підготовку, а з 1 липня 2021-го запустимо другий рівень системи», - озвучили плани у відомстві.

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