Співробітникам Укрзалізниці дозволять мати при собі для захисту газові балончики

Про це в ефірі Громадського радіо заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Politeka.

"Що стосується спецзасобів, я ініціював це питання. Я вважаю, що необхідно там мати хоча б газові балончики", – сказав міністр.

Ця новина викликала живий відгук в українців, які обговорюють пропозицію міністра.

Зокрема, волонтер Олександр Карпюк пише на своїй сторінці в Facebook, що застосування газових балончиків в закритих приміщеннях, якими є вагони, чреваті плачевними наслідками не тільки для бешкетників, а й для інших пасажирів.

"Не можна придумати кращої зброї самооборони для закритих вагонів, ніж балончики. Кажуть, на нараді обговорювалося застосування алебард і цвайхендерів як штатної зброї провідників, але прийняли рішення, що гаубиці і снайперські гвинтівки будуть заборонені. А айтішники зі страхом моніторять гуглзапити, щоб керівництво не дізналося про існування зарину", - іронізує автор поста.

Під повідомленням розгорілася гостра дискусія українців. Деякі пишуть, що захист пасажирів - це обов'язок поліції, а не провідників, Інші відверто сміються над пропозицією міністра.

"На місці провідника, я б підключав балон прямо до вентиляції вагона....сенс бігати туди-сюди. Я пропоную застосовувати Іспанську, мати його, терцію! Запровадити в купе елєктрічєскіє полкі з живленням від контактної мережі! 25 кВ пєрємєнкі або 3 кВ постоянкі-гарантовано ушатають самих нєугомонних дєбоширів. провідники не винні убезпечувати громадський порядок і тим більше проводити затримання злочинців чи правопорушників. І нічого на них перекладати невластиві їм функції. Боєприпаси об'ємного вибуху - як на мене ідеальні для нейтралізації бешкетника у вагон. І на десерт горішки в банках Циклон Б. Ось це сервіс! Ви незаслужено обійшли увагою бойові колісниці. Ну нарешті у вагоні перестане пахнути туалетом", - пишуть користувачі.

Politeka повідомляла, що чоловік напав і намагався зґвалтувати журналістку телеканалу Інтер Анастасію Лугову в поїзді. Інцидент стався 31 липня в поїзді Маріуполь-Київ. Журналістка з сином їхали в купе, коли серед ночі до них пробрався чоловік і почав бити жінку.

"Прокинулася від ударів по голові. Невідомий проник в наше купе, одягнений був тільки в труси, заблокував двері і почав бити. Притиснув до ліжка. Тримав за горло і бив багато разів. Я кричала, прокинувся син. Син почав кричати і просити "не бити маму", на що невідомий розвернувся і хотів вдарити сина. Я затримала удар, пообіцявши, що зроблю все що завгодно, аби він не бив сина", - розповіла вона.

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