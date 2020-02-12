Повинна ж бути в жінці якась загадка. Скажімо, прокинувся вранці. Дивишся... Хто така?!
- Доктор, я втратив пам'ять.
- Де втратили?
- Що втратив?
***
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Ізя зайшов у публічний будинок. Прямо за ним вламується поліція. Виводять усіх мешканців в хол.
– Ти хто?
– Я масажистка!
– А ти?
– А я роблю педикюр!
– А ти хто?
– Я прибиральниця...
Ізя не витримує:
— Ні, ну ви подивіться на них! Зараз виявиться, шо повія тут я!
***
Одеса, "Привоз", рибний ряд. Тітка:
– Бічкі! Бічкі!
Приїжджий:
– Правильно — "бички".
– Правильно Nеоgоbius fluviаtilis, малохольний, а бички докурював ваш тато в дитбудинку, коли я вже тут бичком торгувала.
***
Якщо б сьогодні раптово з'явився хтось з 1950-х, що найскладніше було б йому пояснити про наше життя? У мене в кишені лежить пристрій, який має доступ до всієї інформації, відомої людству. Але я використовую його, щоб дивитися картинки котів і сперечатися з незнайомцями.
***
Поставив собі на будильник трек Ольги Бузової. Тепер встаю на 5 хвилин раніше, щоб цієї хріні не слухати.
***
– Я взагалі регбі ні разу не бачила — тільки у фільмах, і правил не знаю.
– Які там правила: взяв диню і вперед по баштану, відбиваючись від сторожів. Ось і всі правила.
***
– Здрастуйте, я Олексій Краснов. Я буду у вас жити.
— З чого це?
— Ви вчора програму на комп'ютер встановлювали?
— Так.
— Ліцензійну угоду до кінця читали?
— Хто його читає?
— Ну ось, а там, у кінці про те, що я буду у вас жити.
***
— Ви дуже добре виконуєте роботу, пора вам додати...
— Грошей до зарплати?
— Ні, обсягу роботи.
— Але адже із зростанням навантаження якість роботи знижується.
— Тоді позбавимо премії.
***
— Що ти більше любиш: мене чи суп?
— Перше...
***
Коли якийсь високий чин говорить, що бере той чи інший резонансний інцидент під особистий контроль, він просто дає зрозуміти, що для залагодження проблем потрібно заносити особисто йому, а не заступникам.
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