Карантин закінчиться. Звичка відкривати двері ногою залишиться
Коли у нас на високі посади призначають відвертих дилетантів, то це иак, якби під час кастингу на конкурс краси замість красунь набрали кривоногих страхолюдин зі словами: "Ну, нічого. Пообвикнуться, наберуться досвіду. Тоді і погарнішають. А там, дивись, і зовсім красунями стануть".
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- Тату, у нас є сміття, щоб винести?
- Є. І посуд помий.
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- Ну тат!
- І пропилосось. Виніс сміття треба заслужити!
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Олексій, вилітаючи з чужого вікна з простирадлом у руках, був настільки схожий на Бетмена, що рятувальники прибрали натягнутий тент.
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Кожен другий жителів Землі, прочитавши слово "унітаз" навпаки, боїться на нього сідати.
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Мама запитує сина:
- Що ти будеш робити, поки я ходитиму по магазинах?
- Буду гратися з нянею чи залізницею. Залежить від того, що вибере собі тато.
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Я сьогодні вдома забув маску. Почуття, що труси не надів.
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Донька, як і всі діти, навчається дистанційно. Уроки йдуть з усіх предметів, найбільше мене порадувала вчитель праці. Вона задала дітям попрати, попрасувати, прибрати в кімнаті, приготувати обід і надіслати відеозвіт.
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Якщо у вас за гороскопом сьогодні незабутня сексуальна пригода - не поспішайте радіти, можливо, вас викличе начальство.
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- Слухай, а пельмені які смачні!
- Ну, смачні... Але взагалі нормальні люди в кіно ходять з поп-корном!
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- Навіщо роблять хрестоподібні шліци на саморізах?
- Щоб молоток не зісковзував.
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У школі вчителька відчитує малюка:
- Це дуже погане слово. Де ти його чув?
- Мій тато так каже.
- Не смій повторювати. Ти навіть не знаєш його значення.
- Знаю. Це означає, що машина знову не заводиться.
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- Ти зрозумій, усіх грошей на світі не заробити, відпочинь.
- Так мені хоча б на їжу
Нагадаємо, соратник президента осоромився дивною поведінкою: «Інопланетянин».
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