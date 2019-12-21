30 тонн штучного снігу привезли в Київ з Буковеля

У Києві не змогли собі відмовити в атрибутах зими і вирішили відкрити сніговий парк прямо під аркою "Дружби народів". Про це повідомили в Facebook організатори змагання серед професійних лижників та сноубордистів "Дабл Тріпл Snow Fest", які пройдуть в столиці 21-22 грудня. Також відповідний сюжет з'явився у випуску ТСН (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Сніг буде! ❄️❄️❄️ Наша технічна команда готова везти його звідусіль. Тому тонни снігу уже збираються з найбільших... Gepostet von Дабл Тріпл Snow Fest am Donnerstag, 19. Dezember 2019

"Сніг для Києва збирали на буковельських схилах, на це пішло 3 години. Сніг повинен був подолати 600 кілометрів, тому що у Києва заплановані грандіозні змагання, а кататися не на чому. В Україні ніде немає снігу. І єдиний варіант - штучний сніг з Буковеля, де він настрелян гарматами", - кажуть на зимовому курорті.

Як повідомляється, тонни снігу везуть на п'яти вантажівках під спеціальним тентом — щоб він не розтанув раніше часу.

"Наша технічна команда везе сніг звідусіль. Тому тонни снігу вже збираються з найбільших ковзанок Києва, їдуть фурами з Дніпра і завантажуються в "Буковелі", - розповіли організатори заходу.

У коментарях під відео більшість українців вважає, що це відмивання грошей.

" Це , що грошей нема куди дівати???", "Займаються х..рней. Найважливіша справа на цей час.", "реально перенести на січень??! дыбилизм! скільки грошей розтане😂", " В січні так насыпет в мінус 30, можна було почекати", " Від коли піде сніг , хай ці хлопчини в штанцях і вийдуть в місто на чистку натурального снігу .Зробили шоу на потепління клімату .", - написали в мережі.

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