30 тонн штучного снігу привезли в Київ з Буковеля
У Києві не змогли собі відмовити в атрибутах зими і вирішили відкрити сніговий парк прямо під аркою "Дружби народів". Про це повідомили в Facebook організатори змагання серед професійних лижників та сноубордистів "Дабл Тріпл Snow Fest", які пройдуть в столиці 21-22 грудня. Також відповідний сюжет з'явився у випуску ТСН (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
"Сніг для Києва збирали на буковельських схилах, на це пішло 3 години. Сніг повинен був подолати 600 кілометрів, тому що у Києва заплановані грандіозні змагання, а кататися не на чому. В Україні ніде немає снігу. І єдиний варіант - штучний сніг з Буковеля, де він настрелян гарматами", - кажуть на зимовому курорті.
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Як повідомляється, тонни снігу везуть на п'яти вантажівках під спеціальним тентом — щоб він не розтанув раніше часу.
"Наша технічна команда везе сніг звідусіль. Тому тонни снігу вже збираються з найбільших ковзанок Києва, їдуть фурами з Дніпра і завантажуються в "Буковелі", - розповіли організатори заходу.
У коментарях під відео більшість українців вважає, що це відмивання грошей.
" Це , що грошей нема куди дівати???", "Займаються х..рней. Найважливіша справа на цей час.", "реально перенести на січень??! дыбилизм! скільки грошей розтане😂", " В січні так насыпет в мінус 30, можна було почекати", " Від коли піде сніг , хай ці хлопчини в штанцях і вийдуть в місто на чистку натурального снігу .Зробили шоу на потепління клімату .", - написали в мережі.
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