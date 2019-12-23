Незручний жарт Володимира Путіна змусив інтернет-користувачів задуматися про правильність вибору його професії

У понеділок, 23 грудня Володимир Путін прибув з візитом до Адигеї, де провів зустріч з російськими аграріями. Під час свого візиту президент РФ дізнався від місцевого равликовода цікавий факт: равлики виявилися найсильнішим афродизіаком у світі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Як повідомляє Politeka, відповідний фрагмент розмови опублікував у своєму Твіттері журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

На ньому видно, що Путін відреагував на новину про равликів з неприхованим ентузіазмом.

«Мужики, чули? Всі на равликів! Заодно вирішимо демографічну проблему. (Міністру сільського господарства) Діма, обов'язково! Тобі теж стане в нагоді», - заявив президент РФ.

Його своєрідний жарт тут же почали обговорювати в мережі. Зокрема, користувачі припустили, що Путіну явно хотілося б спробувати себе в ролі коміка.

«візьміть людину в StandUp. Видно ж, що мучиться і не може по-справжньому відкрити свій потенціал», «В реальності будемо жерти черепашок і черв'яків», «Поїзд "Кукуха" відправляється з четвертого шляху», «У кого що болить...», «чому його виставляють весь час посміховиськом? Навіщо це потрібно його оточенню і пулу навколокремлівських журналюг?», «Це якась ганьба», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали про те, що Путін взяв участь у запуску залізничного руху по Керченського мосту. В рамках цього заходу він проїхався в поїзді з одним із своїх одіозних соратників – скандальним мільярдером Аркадієм Ротенбергом, чиї компанії і займалися будівництвом мосту.

Під час поїздки Путін поділився дивною історією про те, як Ротенберг доповідав йому про роботи на мосту.

«Ваш основний керівник з простої російської прізвищем Ротенберг мені зателефонував вночі і говорив таким голосом, що я запитав: ти що, випив чи що? Він каже: Ні!», - розповів Путін.

У мережі активно обговорюють дивну історію російського президента.

Улитковод: Улитки - самый сильный афродизиак в мире.

Путин: Мужики, слышали? Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему. (Министру сельского хозяйства) Дима, обязательно! Тебе тоже пригодится pic.twitter.com/345sOSKDjw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2019

Нагадаємо, Путін зганьбив свого соратника на очах у всіх, відео злили в мережу.

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