Незручний жарт Володимира Путіна змусив інтернет-користувачів задуматися про правильність вибору його професії
У понеділок, 23 грудня Володимир Путін прибув з візитом до Адигеї, де провів зустріч з російськими аграріями. Під час свого візиту президент РФ дізнався від місцевого равликовода цікавий факт: равлики виявилися найсильнішим афродизіаком у світі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).
Як повідомляє Politeka, відповідний фрагмент розмови опублікував у своєму Твіттері журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.
На ньому видно, що Путін відреагував на новину про равликів з неприхованим ентузіазмом.
Кім Кардашьян вивалила пружні м'ячики перед гарячим красенем: "не можна встояти"
Волога Чехова ледве втримала розкішні форми в тісному купальнику: «ідеальний розмір»
Міс Україна задерла сукню і посвітила пікантними місцями на камеру: "Титул виправданий"
Спекотне відео з Тарзаном і Бледанс облетіло мережу, Корольова в сказі: "На тобі було так приємно"
«Мужики, чули? Всі на равликів! Заодно вирішимо демографічну проблему. (Міністру сільського господарства) Діма, обов'язково! Тобі теж стане в нагоді», - заявив президент РФ.
Його своєрідний жарт тут же почали обговорювати в мережі. Зокрема, користувачі припустили, що Путіну явно хотілося б спробувати себе в ролі коміка.
«візьміть людину в StandUp. Видно ж, що мучиться і не може по-справжньому відкрити свій потенціал», «В реальності будемо жерти черепашок і черв'яків», «Поїзд "Кукуха" відправляється з четвертого шляху», «У кого що болить...», «чому його виставляють весь час посміховиськом? Навіщо це потрібно його оточенню і пулу навколокремлівських журналюг?», «Це якась ганьба», - пишуть в мережі.
Раніше ми писали про те, що Путін взяв участь у запуску залізничного руху по Керченського мосту. В рамках цього заходу він проїхався в поїзді з одним із своїх одіозних соратників – скандальним мільярдером Аркадієм Ротенбергом, чиї компанії і займалися будівництвом мосту.
Під час поїздки Путін поділився дивною історією про те, як Ротенберг доповідав йому про роботи на мосту.
«Ваш основний керівник з простої російської прізвищем Ротенберг мені зателефонував вночі і говорив таким голосом, що я запитав: ти що, випив чи що? Він каже: Ні!», - розповів Путін.
У мережі активно обговорюють дивну історію російського президента.
Нагадаємо, Путін зганьбив свого соратника на очах у всіх, відео злили в мережу.
Як повідомляла Politeka, Путіна з України вивезли незвичайним способом, з'явилися фото.
Також Politeka писала, що Путін натрапив на мінне поле, деталі НП: "замаскували під...".