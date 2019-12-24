Президент Російської Федерації Володимир Путін знову "відзначився" на публіці

Про це пише Politeka.net.

На цей раз лідер Кремля Володимир Путін осоромився на публіці через пахабний анекдот, який він розповів під час відкриття залізничної частини Кримського мосту.

На курйозний інцидент звернув увагу політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький.

"Путін сьогодні на прес-конференції в честь відкриття залізничного руху по Кримському мосту знову зневажливо пожартував. Здається, це вже повноцінна деменція: он застряг на темі сексу безвідносно до обставин, оточення, аудиторії...", - написав блогер у підписі до світлини.

"Кому чого не вистачає, той про це і говорить", "Деменція рулить", "Пріоритети...", "Черв'яків в Росії повно. Можна російський народ хробаками годувати. Їх простіше розводити. А Путін все більше стає схожий на труп Леніна в мавзолеї", "Які йому равлики?!", - жартують користувачі в коментарях під публікацією Голобуцького.

Як ми повідомляли раніше, Володимир Путін знову осоромився на публіці. Приводом для появи їдких коментарів став зовнішній вигляд Володимира Путіна на вчорашній прес-конференції, яка проходила в Москві.

На курйозний момент звернув увагу політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький, який також опублікував відповідний знімок.

"У Путіна була чергова Велика прес-конференція. Посидіти в кріслі і поспілкуватися з народом знову випустили оригінальну версію Путіна - судячи з того, що у нього знову, як і в Парижі, зачепило праву клешню", - йдеться у підписі до публікації.

Користувачі з гумором відреагували на знімок і припустили, що російського президента Володимира Путіна підкосила інсульт або хвороба Паркінсона.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

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