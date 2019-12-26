Фотографія «справжнього» Володимира Путіна спливла в мережі після хокейного матчу

Як повідомляє Politeka, знімком поділився на своїй сторінці у Фейсбук український блогер Олексій Голобуцький.

25 грудня російський президент в черговий раз вийшов на лід у рамках «товариського хокейного матчу». Голобуцький зазначив, що вся гра виглядала як постановка з метою підлизатися до Путіна.

«Виглядало мізерно і комічно: дві команди старанно зображували "матч" навколо одного дуже повільного Путіна, який ще й на камери "забивав шайби". Придворне кремлівське підлабузництво - воно таке», - написав блогер.

Він також опублікував фотографію, на якій Путін сидить за столом в хокейній формі вже після матчу. Примітно, що перед ним стоїть та сама біла термокружка з кришкою, з якою президент РФ п'є на більшості виїзних заходів. За чутками, це пов'язано з боязню отруєння.

Голобуцький зазначив, що раніше на цьому тижні Путін засвітився в поїзді на Кримському мосту зі звичайним склянкою. Блогер припустив, що то був «несправжній» президент, натякнувши на теорію про двійників Путіна.

«Видно, тут якраз справжній Путін - тому що йому навіть "справжню білу термокружку Путіна" видали, а не як в поїзді на Крим, стакан в залізці!)) І рука знову оніміла – та ж, права», - підписав знімок Голобуцький.

У мережі активно коментують фотографію.

«Коли вже повністю оніміє?», «звичка…навіть серед своїх ДНК не залишає», «Інсультник, як мило», «цікаво, якого з двійників випустили на лід?», «бацька нервово курить», «Маладец - у 65 путя ягідка апять», «Ну, поразвлекали царька. Придворна Челядь вона на те і є», - пишуть люди.

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Кадри опублікував блогер «Проф. Преображенський»

«Путіна знову понесло про перевага в озброєннях. Так завжди буває, коли в рівні життя людей вже навіть який-небудь Камерун не дуже виходить перевершити», - йдеться в повідомленні.

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