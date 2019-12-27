У мережі з'явилися фото новорічної ялинки в Євпаторії (Крим)

Як виявилося, у центрі міста встановили ялинку непривабливого вигляду, що може свідчити про не зовсім хороші справи в Криму, пише Рoliteka.net. Знімки оприлюднив користувач RoksolanaToday&Крим у своєму Twitter-акаунті.

На кадрах можна розглянути дерево, яке виглядає сухим і млявим. Нещасну ялинку прикрасили, через що її зовнішній вигляд викликає ще більше запитань.

"Стільки років вона радувала городян і гостей. Прикраси на ній для мене виглядали ніби хтось гірлянду на вмираючого натягнув. Таке склалося враження...Навіщо прикрашали?...Незрозуміло... Убрання на ній виглядає як знущання знущання над мертвим", - написав автор посту.

Публікація викликала бурхливу реакцію в мережі.

"Некрофіли", "Тю... А шо їй вода потрібна?!?!", " Ви не розумієте, це подсгнівше «величіє»", "Не витримала окупацію", "Як і все на росії", "Сумно!", "гілки для створення ялинки зберегли з минулого нового року?", "Навіть не піду на неї дивитися. Дуже шкода, що не витримала лихої долі", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, користувачі мережі у Криму зняли жінку, яка розцілувала поїзд.

На півострів почали прибувати перші поїзди з Росії.

Люди по-різному реагують на дану подію. Зокрема, одна з жінок сильно зраділа.

На відео видно, що на поїзді написано слово "Ура" помадою, далі жінка фарбує губи і припала ними до прибывшиго вагону сірого кольору. За кадром також кричать: "Ура!".

Відео зібрало кілька коментарів і реакцій у вигляді смайликів від користувачів мережі.

"Цікаво, як називається цей вид збочення?", "Букву "Д" пропустила, як мені здається. Три помилки в слові.))", "Там унітази треба перевірити, чиїх будеш", - пишуть користувачі мережі.

В Крыму расцеловали поезд В Крым прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга. Местные жители встретили его с радостью, одна женщина даже расцеловала вагон поезда Видео: 360tv ru / Telegram Gepostet von Юг. МБХ медиа am Mittwoch, 25. Dezember 2019

Раніше ми повідомляли, що туристам, які бажають поїхати в аннексованний Крим на новорічні свята порадили цього не робити.

Як виявилося в аннексованному Криму окупанти бажають закрити головний туристичний об'єкт - унікальний парк львів «Тайган».

Нагадаємо, в окупованому Криму припинили робити операції під наркозом.

Як повідомляла Politeka, Керченський міст завалиться: Нібіру захопить частину України і вдарить по окупантам

Також Politeka писала, що экс-радник Путіна розповів, коли Росія піде з Донбасу та Криму.