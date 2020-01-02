Відомий російський гуморист Максим Галкін без слів показав усю суть новорічного привітання Володимира Путіна

На своїй сторінці в Instagram артист опублікував смішне відео, де спародіював святкову «промову» глави держави, передає Politeka.

У кадрі – сам Максим Галкін, а також резидент «Камеді клаб» Дмитро Грачов, який разюче схожий на президента Володимира Путіна. Обидва стоять на тлі ялинки і нібито повинні сказати вітальну промову, однак зображують сум'яття, переморгуються і розводять руками. При цьому Грачов ідеально повторює міміку глави РФ. Зрештою звучить бій курантів, але ні слова з екрану так і не прозвучало.

«Новорічне незвернення», – підписав відео артист.

У коментарях користувачі дали свою оцінку побаченому.

«Так набагато чесніше і змістовніше», «Молодці! Без слів, але все зрозуміло!», «так 20 років одне і те ж говорить, а ви знову чекаєте, коли щось скаже», «правильні слова!», «Це найкраще , що могло бути опівночі на екранах», «Краще б реально ось так виступив наш президент», – пишуть під відео.

Запис вже переглянули понад 1,4 млн користувачів.

Раніше ми розповідали, що Галкін дав масштабне інтерв'ю в програмі «А поговорити?» на Youtube-каналі і відверто розповів, що думає про президента Росії Володимира Путіна.

«Я думаю, що «цар батюшка» знає все, що відбувається в нашій країні. І якщо його щось влаштовує значить це його погляд на ці речі. Перевчити дорослу людину, яка стільки років очолює країну, неможливо. Та й у мене не було таких можливостей приватно спалити серце «царя батюшки». Я кажу про великі концерти, там День міліції або військ», - зазначив гуморист.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами.

Як повідомляла Politeka, Галкін показав свою 15-метрову гідність.

Також Politeka писала, що Галкіну готують покарання у Росії через висловлювання про Путіна.