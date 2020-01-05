Президент України Володимир Зеленський допоміг шведському співакові Dr. Alban (Доктор Албан) в'їхати в Україну після відвідин Криму

Зазначена новина облітіла мережу і практично нікого не залишила байдужим, пише Politeka.net.

Інтернет-користувачі по різному сприйняли новину. Зокрема, деякі обурювалися, порівнюючи зарубіжного артиста з такими російськими зірками, як: Іван Охлабистін, Лоліта та іншими. Відомо, що останнім також заборонений в'їзд в Україну, тому люди припускають, що їх чекає та ж доля, що і Доктора Албана.

Також у мережі з'явилися, картинки і пости, що висміюють ситуацію.

"Це маркери того, що #Зеленський просто не розуміє, що відбувається в Україні. Не розуміє саму країну. Він людина примітивна, недалека і залежна від Коломойського", " Якщо ти виступав на Вечірньому кварталі, то значить тобі можна все? Як вам ситуація?", "А що закон він і не такий вже і закон. Можна і підігнати під себе, а чим тобі не цар. Ой .. вибачте. Президент", "Напевно треба було все таки браслет з таким текстом носити, щоб згадувати про обіцянки", "Піде тепер і знову ці вибори((", "Боже, за що нам це?", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, політолог Юрій Романенко назвав ключову причину сьогоднішнього жалюгідного стану України.

Зокрема, з Dr.Alban все просто - якщо Україна не готова підтримувати санкційний режим через Крим, який сама і ввела, то й інші країни тим більше не будуть нести витрати через цей режим.

Раніше повідомлялося, що в мережі, дізнавшись про вчинок Зеленського з Доктором Албаном, написали не дуже приємні слова.

"З такими темпами скоро путін перестане бути х**лом...", " Політ нормальний. Наступним виступить Газманов на 23 лютого. Адже для Зе це велике свято, в минулому році він пам'ятається в ФБ з ним вітав. Піпл хаває."," Коли Путіна чекати?", - написали коментатори.

Раніше ми писали, що президент України з сім'єю засвітився на відпочинку в Омані.

Українські журналісти запевняють, що президент живет у п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Нагадаємо, Квартал 95 не пощадив Лукашенко, Зеленський в захваті від такої зухвалості.

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