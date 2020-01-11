Поїздка в окупований Крим обернулася для Володимира Путіна конфузом

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів стала промова Володимира Путіна на нараді з урядовцями окупаційної влади Криму.

Відповідний відеоролик у своєму мікроблозі Twitter опублікував російський пропагандист Дмитро Смирнов.

"Путін про проблеми Криму: Зроблено багато, але треба попрацювати над проблемами водопостачання, водовідведення, над вирішенням екологічних питань, якими тут, схоже, взагалі ніхто ніколи не займався", - йдеться у публікації.

Користувачі гнівно відреагували на чергову показуху президента країни-агресора і попередили жителів окупованого Криму, що їх проблеми з Росією тільки починаються.

"Заткніть хто-небудь цього...", "Якщо перевезти в АРК із РФ побільше ослів, то можна добувати воду з ослячої сечі шляхом випарювання конденсату на зашкварах кримської окупаційної влади", "За рахунок кошт?", "Кримчани, зараз ви побачите, як вам стане жити краще коли вони вами почнуть займатися. Вони свій ніс куди не засунуть там розруха і оптимізація, все що вони вміють", "Не збагну, до кого він весь час звертається протягом 20 років треба зробити?? І хто цей виконавець треба зробити?? Знову локшину кидає народу на вуха, набрид вже дивитися тошно", "Путін відверту нісенітницю порет", - обурюються вони в коментарях під публікацією російського пропагандиста.

Раніше ми повідомляли про те, що Путін у церковному вбранні розлютив росіян. У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв відомий російський художник Ігор Поночевний, якого всі знають під псевдонімом Альоша Ступін.

На карикатурі Володимир Путін зображений у вигляді Пресвятої Богородиці, яка тримає на руках маленького людини, чиї руки і ноги виставлені в бік у вигляді свастики.

Таким чином автор спробував натякнути на зв'язок між скандальної РПЦ і ультраправими угрупуваннями, покровителем яких виступає Кремль.

"Ігор, ти антихристу вже відсоток повинен виплачувати", "астолько сильно, що лайкати страшно", "Геніально!", "У фашистських тільки ручки і ніжки в іншу сторону!", "Це новий рівень я вважаю", "Наша бабуся!", - жартують користувачі під публікацією.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні