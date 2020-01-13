Російський президент Володимир Путін знову публічно осоромився

Про це пише Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Приводом для появи їдких коментарів зустріч Володимира Путіна з Башаром Асадом у Дамаску.

Зокрема, лідер Кремля на зустрічі з сирійським диктатором вирішив пожартувати про візит Дональда Трампа в Дамсаск, щоб "він став нормальним".

Відео конфузу в своєму мікроблозі Twitter опублікував пропандист Дмитро Смирнов.

"Асад про дорозі в Дамаск, на якій став християнином апостол Павло: Якщо Трамп цією дорогою проїде, відразу стане з ним все нормально. Путін: Запросіть його, він приїде. Асад: Я готовий. Путін: Я йому передам", - йдеться у підписі до відео.

"Від Трампа спочатку прилітає , а потім він коментує ... якщо хочете досягти рівня "Трамп" , зробіть хоча б 2 речі для початку : перестаньте зі своєю кухлем ходити і заведіть особистий аккаунт в Твіттері", "Діда понесло в православ'я. Швидше б у рай його", "Хороша компанія Асад і Путін. Скоро Кадафі підтягнеться, веселіше буде", "Марення божевільних", "Спочатку запитайте дозволу Ізраїлю", - жартують користувачі в коментарях під публікацією російського пропагандиста.

Асад о дороге в Дамаск, на которой стал христианином апостол Павел: Если Трамп по этой дороге проедет, сразу станет с ним все нормально.

Путин: Пригласите его, он приедет.

Асад: Я готов.

Путин: Я ему передам pic.twitter.com/Gkkvd0KR1J — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 12, 2020

Раніше ми повідомляли про те, що Путін у церковному вбранні розлютив росіян. У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв відомий російський художник Ігор Поночевний, якого всі знають під псевдонімом Альоша Ступін.

На карикатурі Володимир Путін зображений у вигляді Пресвятої Богородиці, яка тримає на руках маленького людини, чиї руки і ноги виставлені в бік у вигляді свастики.

Таким чином автор спробував натякнути на зв'язок між скандальної РПЦ і ультраправими угрупуваннями, покровителем яких виступає Кремль.

"Ігор, ти антихристу вже відсоток повинен виплачувати", "астолько сильно, що лайкати страшно", "Геніально!", "У фашистських тільки ручки і ніжки в іншу сторону!", "Це новий рівень я вважаю", "Наша бабуся!", - жартують користувачі під публікацією.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні