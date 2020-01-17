Володимир Путін привітав Ігоря Ніколаєва з ювілеєм, чим викликав шквал насмішок в соцмережах

Відомий російський співак і автор хітів Алли Пугачової, Валерія Леонтьєва та Наташі Корольової Ігор Ніколаєв 17 січня відзначає своє 60-річчя. З цієї нагоди його привітали не лише колеги і шанувальники, але і сам президент Росії Володимир Путін.

Як повідомляє Politeka, про це у своєму Твіттері написав журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. Він опублікував спільне фото президента РФ і Ніколаєва і процитував текст привітання Путіна:

«Ви успішно реалізували свій творчий потенціал, показали себе як чудовий співак і композитор».

Втім, вітальний пост явно викликав не ту реакцію, на яку розраховували в Кремлі. В коментарях до нього люди дивуються, чому Путін вирішив особисто привітати співака, а також обговорюють їх спільний знімок.

«Бенкетний», «Від цієї обслуги правлячого злодійського клану ..блювати тягне», «Він ще не спився, не сторчався?», «Не зрозумів, а хто такий Ніколаєв, що його сам Путін вітає? Скільки коштує отримати привітання від голови?», «Схоже вже випили за любов», «Тому що зліва 60, тому що справа 67... Хто цей потужний пацак справа?», «я до сих пір не зрозумів - він дельфін або русалка», «Ніколаєву так соромно, що вирішив окуляри темні надіти. Сподівається може так не дізнаються», «Натяк - а чи не пора на пенсію а», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Володимира Путіна продовжують висміювати в соціальних мережах через рішення відправити російського уряд у відставку разом з головним соратником Дмитром Медведєвим.

Тому в звичному для себе стилі президента РФ вирішив висміяти відомий карикатурист Сергій Йолкін.

На карикатурі можна побачити Володимира Путіна, який дзвонить комусь по телефону і говорить своєму співрозмовнику наступне: "Новий рік пройшов — треба викинути ялинку і уряд туди ж".

Нагадаємо, Путін дико осоромився перед підлеглими, скандальне фото наробило шуму.

Як повідомляла Politeka, "Путін очолить НАТО": в Держдумі "розкрили" деталі майбутнього господаря Кремля.

Також Politeka писала, що Зеленський на межі останньої помилки, Путін в очікуванні.