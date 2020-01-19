Російський президент Володимир Путін своїм зникненням перед церемонією фотографування сполохав мережу

Як передає Politeka.net, про те, що лідер РФ зник у неділю, 19 січня, під час конференції у Берліні по лівійському питанню, повідомив в Твіттері "кремлівський" журналіст Дмитро Смирнов. Він поділився відео, як зникнення Путіна викликало сум'яття серед інших лідерів (щоб подивитися, проскрольте вниз).

"А де Путін?": Організатори берлінської конференції втратили перед церемонією фотографування президента Росії", - написав у твіті Смирнов.

Очевидно, що найбільше переживала канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона крутилася на всі боки (дивилася навіть собі під ноги) і не могла зрозуміти, куди подівся Путін. Потім той з'явився і тут же потрапив в наступний конфуз: поки президент Франції Еммануель Макрон відійшов, порушивши стрункий ряд приготувавшихся до фотографування лідерів, Путін трохи не зайняв його місце (адже воно в самому центрі). Однак Меркель вказала йому на інше місце по ліву руку від себе.

Крім того, Смирнов поділився кадрами, нібито охорона Путіна забула в багажнику лімузина "ядерний чемоданчик". З огляду на це, ситуація загострилася ще більше.

Конфуз активно коментують у мережі. Твіт Смирнова "палає" від саркастичних висловлювань.

"А він просто в туалеті з 8 охоронцями затримався. Струсити сам не в змозі?"

"Путін затримав церемонію фотографування? Шість охоронців перевіряли туалет? Зрозуміло. Велика держава, все таке."

"Як анжела то розцвіла, і не трясе її"

"Привертає увагу до своєї персони. Інші прізвища не назвуть, а його назвуть."

"Ангеліна прям змучилася без Вови"

"Загубився в сортирі. Потім став навпроти місця Макрона, думав в центрі поставлять. Ах, ні на край пересунули.... Точить зуб тепер"

«А где Путин?»: Организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента России pic.twitter.com/XTxmRB39XI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 19, 2020

Ядерный чемоданчик не забудьте: Что лежит в багажнике президентского «ауруса»? pic.twitter.com/NvgaFRX5an — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 19, 2020

Раніше ми повідомляли, Путін влаштував свято на кладовищі в Санкт-Петербурзі. Так, російський лідер у річницю прориву блокади Ленінграда відвідав Пискаревський цвинтар, де до речі похований його старший брат, який помер ще в зовсім юному віці у 1942-му. Росіяни зустрічали президента, бажаючи йому щастя й здоров'я, що трохи дивно звучало, враховуючи могильне оточення.

"Свято на цвинтарі.. Як це по-руськи!"; "З Путіним тільки на цвинтар! Вперед расія!", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій