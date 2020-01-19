Російський президент Володимир Путін своїм зникненням перед церемонією фотографування сполохав мережу
Як передає Politeka.net, про те, що лідер РФ зник у неділю, 19 січня, під час конференції у Берліні по лівійському питанню, повідомив в Твіттері "кремлівський" журналіст Дмитро Смирнов. Він поділився відео, як зникнення Путіна викликало сум'яття серед інших лідерів (щоб подивитися, проскрольте вниз).
Конфуз активно коментують у мережі. Твіт Смирнова "палає" від саркастичних висловлювань.
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"А він просто в туалеті з 8 охоронцями затримався. Струсити сам не в змозі?"
"Путін затримав церемонію фотографування? Шість охоронців перевіряли туалет? Зрозуміло. Велика держава, все таке."
"Як анжела то розцвіла, і не трясе її"
"Привертає увагу до своєї персони. Інші прізвища не назвуть, а його назвуть."
"Ангеліна прям змучилася без Вови"
"Загубився в сортирі. Потім став навпроти місця Макрона, думав в центрі поставлять. Ах, ні на край пересунули.... Точить зуб тепер"
Раніше ми повідомляли, Путін влаштував свято на кладовищі в Санкт-Петербурзі. Так, російський лідер у річницю прориву блокади Ленінграда відвідав Пискаревський цвинтар, де до речі похований його старший брат, який помер ще в зовсім юному віці у 1942-му. Росіяни зустрічали президента, бажаючи йому щастя й здоров'я, що трохи дивно звучало, враховуючи могильне оточення.
"Свято на цвинтарі.. Як це по-руськи!"; "З Путіним тільки на цвинтар! Вперед расія!", - писали в коментарях.
Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій