Російський президент Володимир Путін знову став об'єктом для насмішок в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

На цей раз лідер Кремля зганьбився після традиційних водохресних купань.

Як відомо, Володимир Путін, слідуючи вказівкам російської пропаганди, шанує "скріпи" і постійно бере участь у водохресних купаннях під Москвою зі своїми соратниками з РПЦ.

Популярні новини зараз

Джолі, Еністон і інші зірки, які змінили зовнішність: експерт приголомшив правдою

Українська Кардашьян зняла штани й вигнула спинку заради пікантних кадрів: "Це безумство!"

Пишногруда красуня KAZKA на розкішному курорті затьмарила Каменських: "Справжній рай"

Місцеві вибори в Києві: мешканці столиці зізналися, кого хочуть бачити мером – соцдослідження
Показати ще

Але в цьому році Володимир Путін раптово зник з поля зору і не брав участь в купаннях на Водохреща через нібито аномально теплу погоду та відсутність снігу.

"Володимир Путін за теплої погоди та відсутності льоду і снігу не став у цьому році приймати участь у Водохресних купаннях", – йдеться у повідомленні, яке опублікували на порталі Кремля.

Також відомо, що Володимир Путін вважав за краще водохресних купань прес-конференцію в Берліні, яка була присвячена врегулюванню громадянської війни в Лівії, де також вже встигли засвітитися російські головорізи з ПВК "Вагнер".

володимир путін

Раніше ми розповідали про те, як роздягнений Володимир Путін осоромився перед Дмитром Медведєвим. Зокрема, лідер Кремля став героєм нової фотожаби після раптової відставки уряду РФ на чолі з Медведєвим.

На карикатурі Володимира Путіна зобразили з шапкою Мономаха, який дає копняка прем'єру Дмитру Медведєву. У кадрі також можна побачити потенційного главу уряду Михайла Мішустіна, якого лідер Кремля тримає на ланцюгу.

"Прощай, Мишко, привіт Мишко!", "Кругообіг ведмедиків у владі. Реально чорний полковник гряде. Наплачемося", "Їхав Івась на коні, вів стареньку на ремені...", "Ой, а шапка то Мономаха", "Альоша, це просто бімба!!", "Витяг з колоди чергового чекіста", "Ведмідь на Дерипаску схожий", "У Мішустіна обличчя Муссоліні", "Одна з кращих робіт Альоші за останній час!" "Хоч виспиться МедВед. До весни", "Шедевр", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією карикатуриста.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".