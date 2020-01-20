Російський президент Володимир Путін знову став об'єктом для насмішок в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

На цей раз лідер Кремля зганьбився після традиційних водохресних купань.

Як відомо, Володимир Путін, слідуючи вказівкам російської пропаганди, шанує "скріпи" і постійно бере участь у водохресних купаннях під Москвою зі своїми соратниками з РПЦ.

Але в цьому році Володимир Путін раптово зник з поля зору і не брав участь в купаннях на Водохреща через нібито аномально теплу погоду та відсутність снігу.

"Володимир Путін за теплої погоди та відсутності льоду і снігу не став у цьому році приймати участь у Водохресних купаннях", – йдеться у повідомленні, яке опублікували на порталі Кремля.

Також відомо, що Володимир Путін вважав за краще водохресних купань прес-конференцію в Берліні, яка була присвячена врегулюванню громадянської війни в Лівії, де також вже встигли засвітитися російські головорізи з ПВК "Вагнер".

Раніше ми розповідали про те, як роздягнений Володимир Путін осоромився перед Дмитром Медведєвим. Зокрема, лідер Кремля став героєм нової фотожаби після раптової відставки уряду РФ на чолі з Медведєвим.

На карикатурі Володимира Путіна зобразили з шапкою Мономаха, який дає копняка прем'єру Дмитру Медведєву. У кадрі також можна побачити потенційного главу уряду Михайла Мішустіна, якого лідер Кремля тримає на ланцюгу.

"Прощай, Мишко, привіт Мишко!", "Кругообіг ведмедиків у владі. Реально чорний полковник гряде. Наплачемося", "Їхав Івась на коні, вів стареньку на ремені...", "Ой, а шапка то Мономаха", "Альоша, це просто бімба!!", "Витяг з колоди чергового чекіста", "Ведмідь на Дерипаску схожий", "У Мішустіна обличчя Муссоліні", "Одна з кращих робіт Альоші за останній час!" "Хоч виспиться МедВед. До весни", "Шедевр", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією карикатуриста.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".