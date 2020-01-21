Конституційна реформа російського президента Володимира Путіна насправді є спробою пустити дим в очі

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Facebook художника-карикатуриста Сергія Йолкіна

Сергій Йолкін присвятив чергову карикатуру на президента РФ Володимира Путіна його останнім пропозиціям щодо проведення масштабної реформи конституції. На роботі художника Путін, який заявив про реформу під час звернення до Федеральних зборів, зображений з димовою шашкою.

Російський президент бігає з шашкою і заповнює все навколо димом, що, ймовірно, є алегорією до його політичних дій.

Користувачі жваво відреагували на нову роботу Йолкіна. Деякі з них навіть присвятили роботі жартівливі вірші.

“Из какого из интересу

Дымовую шлёт завесу???

Что им надо поменять?

Так чтоб не смогли понять…”.

"Всі двадцять років одна суцільна операція прикриття", – пише інший користувач Йолкіна.

“не з того місця туман”, - уїдливо помічають в коментарях.

Також користувачі не забули висміяти показову відставку Дмитра Медведєва з поста прем'єр-міністра.

Нагадаємо, що конституційна реформа вводить в РФ інститут Держради з величезними повноваженнями. Також формально розширюються права парламенту.

Раніше над показухою під час регулярних пірнань Володимира Путіна посміялися в мережі. Раніше російський лідер любив занурюватися в ополонку на камеру, демонструючи свою побожність. Через це над ним насміхалися автори фотожаб.

Сергій Йолкін у своїй новій роботою зазначив, що відмова Путіна навіть викликає подив у його охорони - і амфори на дно ополонки не нуно ховати. Цього разу російський президент замість пірнань поїхав у Берлін на конференцію з врегулювання ситуації в Лівії.

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