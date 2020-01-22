Російського президента Володимира Путіна підняли на сміх через його зріст
Як передає Politeka.net в мережі показали дивний знімок лідера РФ з американським дипловатом Джоном Болтоном.
"Джон Болтон — 176 див. Путін — 155 див. Кремлівський фотограф - Зірка Героя Росії.", - йдеться у підписі до посту.
Але, як видно на фото, їх зріст виявився однаковим.
Для користувачів мережі це не стало новиною, бо вже неодноразово Володимир Путін потрапляв у конфузи зі своїм ростом.
Раніше ми розповідали про те, як роздягнений Володимир Путін осоромився перед Дмитром Медведєвим. Зокрема, лідер Кремля став героєм нової фотожаби після раптової відставки уряду РФ на чолі з Медведєвим.
На карикатурі Володимира Путіна зобразили з шапкою Мономаха, який дає копняка прем'єру Дмитру Медведєву. У кадрі також можна побачити потенційного главу уряду Михайла Мішустіна, якого лідер Кремля тримає на ланцюгу.
Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій
Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.
Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".