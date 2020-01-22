" І орден "За заслуги перед Вітчизною" столярові, який виготовив чарівну лавочку.", "Може Путя одягнув пінеходи?", "Фотограф - великий Майстер! Точно Героя отримає!", "У нас президент без комплексів!", "на ла-бу-те-нах нах і в про**відновних штанях", "Так кабли ж, камон" - писали в сети.

Раніше ми розповідали про те, як роздягнений Володимир Путін осоромився перед Дмитром Медведєвим. Зокрема, лідер Кремля став героєм нової фотожаби після раптової відставки уряду РФ на чолі з Медведєвим.

На карикатурі Володимира Путіна зобразили з шапкою Мономаха, який дає копняка прем'єру Дмитру Медведєву. У кадрі також можна побачити потенційного главу уряду Михайла Мішустіна, якого лідер Кремля тримає на ланцюгу.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви: "Я втомився, я йду...".