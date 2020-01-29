Українці не втрачають почуття гумору на тлі трагедії з китайським вірусом, що розростається у світі

Як передає Politeka.net, у мережі обговорюють фотожабу, опубліковану в групі "Баба і кіт" у Фейсбук. На картинці персонажі мультфільму про Вінні-Пуха в масках відштовхують від берега пліт з поросям. І підпис: "Пасажири будь-якого громадського транспорту" і "будь-який азіат".

Таким чином, цією фотожабою автор висміяв зростаючу паніку у зв'язку з небезпекою захворіти коронавірусом 2019-nCoV. Користувачі мережі підхопили тему і стали висловлювати свою думку:

"своїх тіфозних вистачає, по піввагону метро постійно кашляє-бухікає хворими їздять у громадському транспорту."

"депутати так від богдана тікають"

"Реально гумор низького рівня, там люди помирають, а ви бачите в цьому жарти? Не опускайтеся до рівня кварталу та задорнова."

"Наші люди із задоволенням хворіють грипом, пчихають у громадських місцях, ходять хворі на роботу і заражають інших, але НІКОЛИ не куплять і не вдягнуть маску. Дикуни."

"Ви не праві,я в транспорті в масці і така ж ситуація щодо мене 😂,в нас люди дикі. Кашляють в лице один одному, діляться добром,і це молоді люди."

До речі, днями жителі України не на жарт сполошилися після появи чуток про те, що "Укрпошта" має намір спалювати посилки з Китаю. Поширена в мережі інформація виявилася лише фейком, однак, "осад залишився".

За словами відомого в країні лікаря-педіатра Євгена Комаровського, немає ніякої небезпеки в тому, щоб отримувати посилки з AliExpress. Також лікар зазначив, що українцям на сьогодні слід більше боятися кору, епідемія якого лютувала навесні 2019 року (враховуючи, що поки що немає жодного офіційного підтвердженого випадку захворювання коронавірусом в нашій країні).

Зазначимо, станом на 29 січня, ситуація з коронавірусом в світі виглядає наступним чином: заражено 4593 людини (з них у Китаї 4537); майже 60 тисяч осіб перебувають на обстеженні, 103 вдалося вилікувати; 132 людини померли.

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