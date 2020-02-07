Над російським президентом Володимиром Путіним продовжують насміхатися в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

На цей раз у звичному для себе стилі Володимира Путіна відомий карикатурист висміяв Сергій Йолкін.

Художник зобразив спантеличеного Володимира Путіна, який тримає у руках дві таблички з пропагандистськими закликами до росіян "Не розгойдуйте човен" і "Немає часу на розкачку".

"Велика влада - великі протиріччя", - йдеться у підписі до опублікованої карикатури на президента РФ.

"Сергій, ви геній", "Розгойдуючи не розгойдувати", "Мені було бачення картинки зі зламаним дерев'яним коником-іграшкою", "Він що то про "рай" і "дерев'яний макінтош" ніс...", "Все логічно. Часу на розгойдування човна немає, вона вже йде до дна, тому щури біжать з човна однією конституції на іншу, думаючи що це їх врятує. Ну і, зрозуміло, до інших громадян їм діла немає", "Путін: "Не розгойдуйте човен, купуйте краще горілку", "Човна не вистачає для повноти", "Так начебто все правильно, просто висновок недописан", "Вона потонула...", "Видно, вже зовсім підгорає у Царапича, якщо всі про час про розкачку волає", "Поміняти б цього коня на переправі", - жартують користувачі в коментарях під публикацией.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін продовжує голосно ганьбитися в соціальних мережах.

На цей раз Володимира Путіна висміяли за заяву, яку він зробив на робочій нараді з колишніми членами уряду Російської Федерації.

Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter блогер зробив під псевдонімом "Професор Преображенський".

"Путін дякує членам старого уряду. І сподівається, що на нових місцях вони використовують свій «виробничий досвід». Виробничий досвід. У людей, які десятиліттями протирали штани в кабінетах і там же пиляли бюджет, виробничий досвід, звичайно, величезний", - йдеться у підписі до відео.

Користувачі гнівно відреагували на конфуз Володимира Путіна і відзначили, що зустріч лідера Кремля з колишніми членами уряду РФ більше схожа на "сходку злодіїв у законі".

Нагадаємо, Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео: "Диво...".

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