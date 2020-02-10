Доходи російських пільговиків настільки мізерні, що навіть на пропагандистських каналах не можуть стримати сміх

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на YouTube-каналу alexandr19972011 (Для перегляду прочитайте до кінця)

Ведуча російської програми "Вести. Камчатський край" Олександра Новікова не змогла стримати сміх, коли розповідала про індексацію пенсій федеральним пільговикам на 3%. Мова йде про інвалідів, ветеранів бойових дій і чорнобильців, героїв праці і т. д.

Сміх викликав незначний розмір підвищення, всього до 1,5 тисячі рублів (приблизно 580 гривень), який вони можуть отримати у вигляді набору соціальних послуг.

"Майже 900 рублів (приблизно 346 гривень) пільговик може витратити на необхідні медикаменти, 137 рублів (приблизно 52 гривні) може направити на придбання путівки в санаторій для профілактики основних захворювань, а решта – на безкоштовний проїзд на міжнародному транспорті до місця лікування і назад", – розповідала вона в сюжеті.

Після цих слів дівчина не стрималася і голосно розсміялася через суми підвищення буквально гомеричним реготом. Судячи з її реакції, сміх не потрапив у прямий ефір, і Новікова почала розмовляти з колегами.

"Вибачте, я чесно дуже старалася не засміятися на це. А решта - на міжнародний проїзд, ви це читали? 137 рублів - це на путівку в санаторій, а решта - на міжнародний проїзд до місця відпочинку і назад", - спитала вона.

У коментарях до відео росіяни підтримали провідну, оскільки суми дійсно смішні.

"Путин во всей красе правительство РФ, с барского плеча !!! кушайте не обляпайтесь!!!! позор за позором !!", "Недаром "чтоб ты жил на одну зарплату!" - самое страшное проклятие. ))", "Хроники смехдержави", " И это не ЛЯП в Вестях,это наша реальность,так что советую переименовать ролик. Я скину ссылку самым авторитетным блогерам России пусть покажут на весь мир.".



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