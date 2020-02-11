Президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз голосно осоромився

Про це пише Politeka.net.

На цей раз Володимира Путіна яскраво висміяли за показуху, яку він влаштував з топ-чиновником в Кремлі.

Відповідна публікація з'явилася в мікроблозі російського пропагандиста Дмитра Смирнова, який продовжує називати себе журналістом кремлівського пулу".

«Ми повинні вирости практично в десять разів»: Глава Мінбуду Якушев пообіцяв Путіну щорічно розселяти, починаючи з цього року, більше одного мільйона квадратних метрів аварійного житла» , - йдеться у публікації.

Користувачі різко відреагували на чергову показуху Володимира Путіна і в цьому контексті згадали його традиційну фразу "часу на розкачку немає ні хвилини".

"Ахахааа. Знайдеться диво, яке цьому відповідальному чоловікові повірить? Ви 20 років знущалися над країною, а тепер солодких обіцянок підвезли", "Казкар розповідає казки казковому", "Дім, а що дід знову під крапельницею ..консерви гониш ..?", "Часу на розкачку немає ні хвилини", "А потім скаже: ну я ж не клявся. І пальці хрестиком, коли обіцяв тримав", "Прийшов Путін .. заживемо...дочекалися", "Він хоча б почервонів або, як у Пінокіо, ніс виріс?", "Якщо збрехав в кут поставлять його?", "Скільки можна цю локшину слухати? 20 років одне те саме. Путін йди. Пора ой як давно пора. Старим пора на спокій", - жартують користувачі комментариях.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін продовжує голосно ганьбитися в соціальних мережах. На цей раз главу Кремля висміяли за заяву, яку він зробив на робочій нараді з колишніми членами уряду Російської Федерації.

Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter блогер зробив під псевдонімом "Професор Преображенський".

"Путін дякує членам старого уряду. І сподівається, що на нових місцях вони використовують свій «виробничий досвід». Виробничий досвід. У людей, які десятиліттями протирали штани в кабінетах і там же пиляли бюджет, виробничий досвід, звичайно, величезний", - йдеться у підписі до відео.

Користувачі гнівно відреагували на конфуз Володимира Путіна і відзначили, що зустріч лідера Кремля з колишніми членами уряду РФ більше схожа на "сходку злодіїв у законі".

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