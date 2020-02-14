Днями в мережі з'явилися старі фото чинного прем'єр-міністра Олексія Гончарука

Як виявилося, ще задовго до свого прем'єрства Гончарук брав участь у масовці ток-шоу Андрія Пальчевського "Про життя", а також брав участь у вуличних акціях, пише Politeka.net.

Зокрема, у 2013 році майбутній прем'єр був на мітингу житлових інвесторів біля стін Адміністрації президента.

Олексій Гончарук вимагав повернути людям житло, і навіть пізніше дав коментар журналісту. Тоді ще незнайомець закликав владу вирішити проблему.

В мережі стали активно обговорювати діяльність молодого Гончарука, відзначаючи, що він брав участь за мітинги за гроші.

Знайшлися користувачі мережі, які створили влучні фотожаби, що стосуються даної ситуації.

Так, користувач мережі Олександр Бабак взяв скрін одного з шоу, де засвітився Гончарук. Автор припустив, про що може думати у той момент майбутній прем'єр: "Б**ть, хоч би самокат біля студії не спи**или".

Публікація зібрала майже 80 лайків і трохи коментарів.

"Ха, ти відстав - він ще й організовував мітинги. Проти нечесних або "нечесних" забудовників", "З малих років крутився як міг, все логічно", "в шарії так бачив) то він першоджерело?", "Технократически)", - написали користувачі мережі.

На дану тему також пожартував інший користувач мережі Олексій Голобуцький. Останній взяв стопкадр з мітингу, під час того, як Гончарук дає коментар журналісту.

"Смійтеся, смійтеся! А через 5 років я приїду в кожен дім з двома платіжками", - сказав майбутній глава Кабміну на фотожабі.

Даний пост зібрав понад 400 лайків і трохи коментарів.

"Таки прийшов. З двома платіжками", "судячи по кол-ву фото "юного дарування" у стрічці, його теж будуть міняти на чергову відверту гебню", "Схоже, що швондеры відіграються на народі за свої приниження!", - написали користувачі мережі.

На днях стало відомо, що українські споживачі будуть отримувати відразу по дві платіжки за газ на одному аркуші паперу.

Тобто, тарифи за паливо та його транспортування до житла будуть рахувати окремо.

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