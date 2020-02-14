Пранкер "Джокер"досить незвично привітав з днем народження українського олігарха Ігоря Коломойського

У Телеграм-каналі скандально відомий жартівник виклав фото з чоловіком, що нагадує своїм виглядом Коломойського, який розлігся на дивані ніби в відключці. Кадр підписано: "З Днем народження, Ігор Валерійович!"

Умільці почали створювати фотожаби на основі цього знімка. На одній з картинок "бізнесмен" постав в образі "супермена" через витягнуту вперед руку, на іншій - "товстого дядька" приліпили до картини Мікеланджело "Створення Адама" на місце бога.

Відзначимо, 13 лютого Коломойському виповнилося 57 років.

Раніше ми повідомляли, нардеп від "Слуги народу" Ігор Фріс розповів журналістам про те, як Коломойський любить відпочивати. Зокрема, за словами Фріса, він бачив олігарха на новий рік у Буковелі - на виставі "Лускунчик". Яким же було здивування нардепа, коли Ігор Валерійович з'явився на сцені.

"Так, правда. Відпочивали, дивилися шикарний мюзикл, де грали безпосередньо учасники тієї компанії, – сказав нардеп, зазначивши, що Коломойський був одним з учасників вистави. - Він акуратно виходив, декламував певні речі. Було цікаво", – заявив депутат уточнив, що він не співав. А от яку роль виконав олігарх політик згадати не зміг.

"Там така складна назва цього героя була... Він грав головного персонажа, тобто власника того будинку, так сказати, де це відбувалося", – резюмував нардеп.

Також ми розповідали, в кінці минулого року пранкер Джокер з'явився в ефірі політичного ток-шоу на телеканалі Newsone, щоб відповісти на кілька запитань гостей.

Екс-нардеп Юрій Левченко поцікавився у пранкера, чи готовий він у майбутньому дати свідчення проти політиків, з якими листувався, щоб їх могли притягнути до кримінальної відповідальності. На що той заявив, що готовий підтвердити справжність скандальних листувань.

Нагадаємо, розбрат Зеленського і Коломойського вийшов за рамки.

Як повідомляла Politeka, відомий журналіст розкрив плани Зеленського: «Верховну Раду і не розпустять, і не залишать».

Також Politeka писала, що скандальний юрист Коломойського розкрив домовленості з Зеленським: «В першу чергу, я…».