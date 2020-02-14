Пранкер "Джокер" весьма необычно поздравил с днем рождения украинского олигарха Игоря Коломойского

В Телеграм-канале скандально известный шутник выложил фото с мужчиной, напоминающего своим видом Коломойского, который разлегся на диване будто бы в отключке. Кадр подписан: "С Днем рождения, Игорь Валерьевич!"

Умельцы принялись создавать фотожабы на основе этого снимка. На одной из картинок "бизнесмен" предстал в образе "супермена" из-за вытянутой вперед руки, на другой - "толстого дядьку" прилепили к картине Микеланджело "Сотворение Адама" на место бога.

Отметим, 13 февраля Коломойскому исполнилось 57 лет.

Ранее мы сообщали, нардеп от "Слуги народа" Игорь Фрис рассказал журналистам о том, как Коломойский любит отдыхать. В частности, по словам Фриса он заметил олигарха на новый год в Буковеле - на спектакле "Щелкунчик". Какого же было удивление нардепа, когда Игорь Валерьевич появился на сцене.

"Да, правда. Отдыхали, смотрели шикарный мюзикл, где играли непосредственно участники той компании, – сказал нардеп, отметив, что Коломойский был одним из участников спектакля. - Он аккуратно выходил, декламировал определенные вещи. Было интересно", – заявил депутат и уточнил, что он не пел. А вот какую роль исполнил олигарх политик вспомнить не смог.

"Там такое сложное название этого героя было... Он играл главного персонажа, то есть собственника того здания, так сказать, где это происходило", – заключил нардеп.

Также мы рассказывали, в конце прошлого года пранкер Джокер появился в эфире политического ток-шоу на телеканале Newsone, чтобы ответить на несколько вопросов гостей.

Экс-нардеп Юрий Левченко поинтересовался у пранкера, готов ли он в будущем дать показания против политиков, с которыми переписывался, чтобы их могли привлечь к уголовной ответственности. На что тот заявил, что готов подтвердить подлинность скандальных переписок.

Напомним, раздор Зеленского и Коломойского вышел за рамки.

Как сообщала Politeka, известный журналист раскрыл планы Зеленского: «Верховную Раду и не распустят, и не оставят».

Также Politeka писала, что скандальный юрист Коломойского раскрыл договоренности с Зеленским: «В первую очередь, я…».