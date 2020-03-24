Президент Російської Федерації Володимир Путін став об'єктом для насмішок в соцмережах

Про це пише Politeka.net.

На цей раз Володимира Путіна яскраво рознесли за пафосне нараду, на якій топ-чиновники обговорювали "план боротьби з коронавірусом".

Відповідну публікацію в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував пропагандист Дмитро Смирнов.

"Володимир Путін провів нараду з Собяніним, Голікової, Попової щодо ситуації з коронавірусом в Росії... Собянін запропонував поширити коронавирусный карантин для літніх людей по всій країні", - йдеться у публікації пропагандиста.

Росіян розлютило це пафосне нараду, оскільки мер Москви Сергій Собянін розповідає про коронавірусний карантин для літніх людей Володимиру Путіну, якому 67 років.

"Що за маячня? Собянін п*здить президенту, що усі старше 65 років будуть сидіти вдома і "переходять на лікарняний", "Арбідол йому в поміч!", "Та все путінські злодії літні, всіх їх давно пора на карантин, за ґрати", "Панікер!", "Це в бункері чи що? Вікна завісили...", "Яке розширена нарада", "Маски давайте і антисептики!", - обурюються росіяни в коментарях під публикацией.

Раніше ми розповідали, що Володимир Путін розлютив росіян витівкою під час карантину. Приводом для появи гнівних коментарів в соціальних мережах стало рішення Володимира Путіна направити в Італію засоби захисту, комплекси для дезінфекції і медиків для допомоги в боротьбі з коронавірусом.

Росіяни гнівно відреагували на публікацію пропагандиста і зазначили, що Володимиру Путіну дорожче італійці, ніж жителі РФ.

"А нам маски і антисептики в аптеки?", "А хто нам допоможе?", "Геополітик х*ров, а в росії нехай мруть", "Усі зашкварні диктатори допомагають країнам, де вкрадене зі своїх країн бабло і живуть їхні сім'ї", "Тепер ясно чому немає масок в аптеках, велич важливіше", "Правильно робить.За це його проклянуть мільйони росіян.Треба б і Америці допомогти", "А своїм вистачить? Або бий своїх, щоб чужі боялися?", "А Росії — гречка і цілування мощей!", "Як би дід тепер Італію не захопив. Його улюблена тема у важку хвилину під приводом допомоги захоплювати території", - пишуть вони у комментариях.

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