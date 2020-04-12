В мережі посміялися над рішенням влади відкрити ломбарди, при цьому, не дозволяючи працювати всьому іншому бізнесу

Їдка фотожаба, присвячена цим рішенням, з'явилася в мережі, передає «Апостроф». Для неї використали фрагмент з фільму «Володар перстнів», де гобіти обговорюють свої подальші плани. Як відомо, за сюжетом фільму гобіти несли перстень всевладдя до вулкану, щоб його знищити. На фотожабі все обіграли таким чином, що замість вулкана знищити кільце запропонували за допомогою українських ломбардів.

«Сем, з міста не випускають – карантин. Що робити з кільцем?», - запитує один з героїв.

«Є одна думка», - відповідає другий, вказуючи на ломбард.

Нагадаємо, що українська влада прийняла рішення дозволити працювати ломбардам під час карантину. Враховуючи, як важко повернути своє майно після здачі його в ломбард, фотожаба виявилася дуже правдоподібною.

Відзначимо, що в мережі останнім часом з'явилося дуже багато фотожаб про карантин і епідемію. По суті, фотожаби і меми – це сучасний вид анекдотів. За допомогою них люди піднімають собі настрій і висміюють те, що відбувається навколо. Найчастіші жарти, пов'язані з карантином, це жарти про вагу, тварин, які в шоці від постійної уваги господарів, а також про дозвілля вдома.

Нагадаємо, що українські вчителі один за іншим ганьбляться на онлайн уроках: топ скандальних помилок.

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