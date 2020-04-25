Над російським президентом Володимиром Путіним продовжують ефектно насміхатися в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, лідера Кремля продовжують висміювати за фіаско нафтовому ринку, коли "чорне золото" перейшло відмітку в 0 і пішло в мінус.

На цей раз Володимир Путін став героєм нової яскравої фотожаби.

Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter опублікував користувач "Каспер".

На фотожабі можна побачити переляканого Володимира Путіна, який після обвалу цін на нафту обіймає з останніх сил бочку з "чорним золотом".

"Ну ось і фсьо!. Полотно, олія. Квітень 2020 р.", - йдеться у підписі до публікації.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію блогера, на якій Володимир Путін ніби вирішив наостанок обійняти "свою улюблену".

"Це шедевр!", "Полотно, олія, мотузка, мило...", Це ще не все, вони кров'ю країну заллють, а владу не віддадуть. Це нам усе!", "Не "полотно, олія", а "штани, кал", "Моє золотце", "А всі чекали проривів. Щоб усе в Росії різко покращився. Путін обіцяв", "Ось до чого доводить ручне управління, коли всі дурні, а ти один неповторний", - жартують вони під фотожабою.

Раніше ми розповідали про те, що Путін не зміг впоратися з робочим телефоном.

Зокрема, президент Росії під час наради намагався додзвонитися міністру фінансів РФ Антона Сілуанова, але щось пішло не так.

«Ні, на місці немає. Ні, є!»: Путін у прямому ефірі зателефонував Сілуанова. І не здивувався, що той не бере трубку», - сказано в підписі до курйозного відеоролика.

Користувачі з гумором відреагували на посаду пропагандиста і додали, що онлайн-конференції Путіна схожі на випуски Comedy Club.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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