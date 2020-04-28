Лідер країни-агресора Володимир Путін знову став об'єктом для насмішок в соцмережах

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів стали чутки про можливу смерть одного з соратників Путіна на міжнародній арені, лідера КНДР Кім Чен Ина.

Відповідну публікацію в своєму особистому Facebook зробив блогер і політтехнолог Олексій Голобуцький.

Зокрема, він опублікував їдку фотожабу, на якій можна побачити, як Володимир Путін і Кім Чен Ин осідлали одного коня і рухаються в невідомому напрямку.

"Не гони, я ж ще живий, здається?!", - звернувся Путін до північнокорейського диктатора на фотожабе.

Користувачі з гумором відреагували на пост Голобуцького і відзначили, що ситуація навколо "смерті" Кім Чен Ина схожа на сюжет популярного серіалу "Твін Пікс".

"Так він живий чи ні? Якийсь Твін Пікс", "Бог не фраєр - є на те причина: Нехай хлопці галасливим натовпом. Поминати поїдуть Кім Чен Ина... Ну а він прихопить з собою", "Нехай жене", "Конячку шкода", "Вони на самоізоляції", "Над Пхеньяном хмари ходять похмуро, Ллють ведмеді сльози вздовж доріг, Кім Чен Ина, здерши шкуру, Сатана на рожен потягнув..", - жартують вони в коментарях під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Путіна зарахували до "святих". Як відомо, зображення Володимира Путіна прикрасить мозаїку, яку викладуть в головному храмі Збройних сил Росії.

Також відомо, що на мозаїці, крім Путіна, можна буде побачити Сергія Шойгу, Йосипа Сталіна, Миколу Патрушева, Сергія Аксьонова та інших скандальних російських політиків.

Користувачі гнівно відреагували на публікацію і зазначили, що Володимир Путін навіть на мозаїці ховається за спинами жінок.

"Я досі не вірю в це", "Це пекельна свистопляска очманілих від грошей і влади реальних злодіїв у законі. Скільки дивлюся у мене естетичний шок від того ,що я бачу", "Боже мій. Це якийсь сюр...", - написали вони.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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