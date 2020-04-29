Російський прем'єр Михайло Мішустін яскраво повеселив соціальні мережі

Про це пише Politeka.net.

Конфуз стався під час робочого онлайн-наради, в якому також брав участь президент країни-агресора Володимир Путін.

зокрема, в соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно, як прем'єр Росії Михайло Мішустін під час наради засинає під час промови Володимира Путіна.

Відеоролик був опублікований в Twitter мікроблогом "Життя в Росії".

"Мішустін засинає, поки слухає Путіна. Його напевно Медведєв заразив", - сказано в підписі до курйозного відео.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і задалися питанням, чому Мішустін не ридає під час виступу Путіна, оскільки "його не можна не слухати без сліз".

"Він хворий, це нарколепсія", "Ні, йому ще вчора сказали що Путін буде виступати, ось він сидів і чекав!", "Під наркотиками", "Я не сплю, я повільно моргаю...", "Похмурого з'їв", "Прям якась "сонна" посада", "Так просто він на репетиції втомився. Мова в сотий раз чує", "Мишко його покусав, коли бідолаху від крісла віддирали", "Самопожертва воно таке", "Чому не плаче, це без сліз слухати не можна", - жартують вони в коментарях під публікацією в Twitter.

Мишустин засыпает, пока слушает Путина. Его наверно Медведев заразил))) pic.twitter.com/Ti4Cy0vmQA — Жизнь в России (@RussianLifes) April 28, 2020

Раніше ми розповідали, що Путіна зарахували до "святим". Як відомо, зображення Володимира Путіна прикрасить мозаїку, яку викладуть в головному храмі Збройних сил Росії.

Також відомо, що на мозаїці, крім Путіна, можна буде побачити Сергія Шойгу, Йосипа Сталіна, Миколи Патрушева, Сергія Аксьонова та інших скандальних російських політиків.

Користувачі гнівно відреагували на публікацію і зазначили, що Володимир Путін навіть на мозаїці ховається за спинами жінок.

"Я досі не вірю в це", "Це пекельна свистопляска очманів від грошей і влади реальних злодіїв у законі. Скільки дивлюся у мене естетичний шок від того ,що я бачу", "Боже мій. Це якийсь сюр...", - написали вони.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.