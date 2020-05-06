Президента Росії Володимира Путіна висміяли в мережі через поведінку під час нового звернення до народу

Як повідомляє Politeka, кадри опублікував блогер Krychek в Twitter.

«Авторучка гідна Оскара за проведення сьогоднішньої наради. А на задньому плані ху*ня якась», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Путін з незрозумілих причин втратив ручку, і невдало намагався її знайти. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Дід зовсім зачахнув в бункері», «Показав паранормальні здібності», «навіть вона хоче звалити. Що тут про росіян говорити», «Він там потім котячу дупу намалює», «Як школяр трієчник поводиться», «А ручка-то в опозиції! Який демарш», - пишуть вони.

Уточнимо, що подібні ігри з ручкою можна було спостерігати і під час виступу колишнього українського президента Віктора Януковича. Тоді через нерви той її зламав.

Як повідомлялося раніше, російський фермер Олег Сирота зареєстрував сир «Путін», який планує експортувати в Європу

32-річний Сирота прославився тим, що 14 разів намагався передати свій сир російському президентові. Успішною виявилася 15-я спроба. Його сир нарізали на новорічний стіл Путіна в 2019 році. Серед інших іменитих сортів у нього є сири під назвою «Радянський», «Достоєвський» і «Гагарін».

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Також Politeka писала, що Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.