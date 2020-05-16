Досить це терпіти! Давайте вже щось інше потерпимо!

– Діти, в цьому році ми не будемо писати твір про те, як ви провели це літо, я його провела аналогічно.

***

Після ослаблення карантину перший дзвінок в стоматологію:

– Можна записатися до лікаря?

– Вам заразитися чи заразити?

***

- Мій сусід цілодобово дивиться телевізор.

- Він що - дурень?

- Тепер - так.

***

Діалог народу з владою:

- А можна?

- Не можна.

***

Поклавши руку на печінку – щось не подобається мені цей карантин!

***

Зустрічаються дві подруги.

- Привіт! Невже це ти? Треба ж - цілих 15 років не бачилися! А ти так

розтовстіла, що я спочатку тебе і не впізнала.

- Ти теж сильно змінилася, якби не твоє плаття в квіточку, я б

тебе теж не впізнала.

***

Буфетник каже офіціантові:

- Послухай, перестань виштовхувати п'яних клієнтів на вулицю.

Ти, напевно, забув, що працюєш у вагоні-ресторані.

***

– Дівчино, а можна вас?

– Ой, а можна не ви?

***

- Ви що будете, вино чи горілку?

- І пиво!

***

Штірліц всю ніч топив пічку. До ранку пічка все таки потонула.

***

Розмова студенток в туалеті університету:

- Ну що, здала?

З кабінки праворуч:

- Ні! Ця дурепа мені залік не хоче ставити!

З кабінки зліва:

- І не поставлю!

***

- Чим Ви займаєтеся?

- Оченята строю.

- Тобто?..

- Проектую системи відеоспостереження.

***

Одяг, який занадто чистий для прання і недостатньо чистий для шафи, ласкаво просимо на крісло!

***

Старий друг кращий за нових двох. З подругами - все навпаки.

***

– Якщо тебе ображають, принижують, відразу бий лопатою по пиці!

- Ну, тату! Я ж дівчинка!

- Можеш взяти рожеву!

Нагадаємо, соратник президента осоромився дивною поведінкою: «Інопланетянин».

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