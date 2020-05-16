Досить це терпіти! Давайте вже щось інше потерпимо!
– Діти, в цьому році ми не будемо писати твір про те, як ви провели це літо, я його провела аналогічно.
***
Після ослаблення карантину перший дзвінок в стоматологію:
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– Можна записатися до лікаря?
– Вам заразитися чи заразити?
***
- Мій сусід цілодобово дивиться телевізор.
- Він що - дурень?
- Тепер - так.
***
Діалог народу з владою:
- А можна?
- Не можна.
***
Поклавши руку на печінку – щось не подобається мені цей карантин!
***
Зустрічаються дві подруги.
- Привіт! Невже це ти? Треба ж - цілих 15 років не бачилися! А ти так
розтовстіла, що я спочатку тебе і не впізнала.
- Ти теж сильно змінилася, якби не твоє плаття в квіточку, я б
тебе теж не впізнала.
***
Буфетник каже офіціантові:
- Послухай, перестань виштовхувати п'яних клієнтів на вулицю.
Ти, напевно, забув, що працюєш у вагоні-ресторані.
***
– Дівчино, а можна вас?
– Ой, а можна не ви?
***
- Ви що будете, вино чи горілку?
- І пиво!
***
Штірліц всю ніч топив пічку. До ранку пічка все таки потонула.
***
Розмова студенток в туалеті університету:
- Ну що, здала?
З кабінки праворуч:
- Ні! Ця дурепа мені залік не хоче ставити!
З кабінки зліва:
- І не поставлю!
***
- Чим Ви займаєтеся?
- Оченята строю.
- Тобто?..
- Проектую системи відеоспостереження.
***
Одяг, який занадто чистий для прання і недостатньо чистий для шафи, ласкаво просимо на крісло!
***
Старий друг кращий за нових двох. З подругами - все навпаки.
***
– Якщо тебе ображають, принижують, відразу бий лопатою по пиці!
- Ну, тату! Я ж дівчинка!
- Можеш взяти рожеву!
Нагадаємо, соратник президента осоромився дивною поведінкою: «Інопланетянин».
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