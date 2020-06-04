До кінця другого місяця самоізоляції у мене від фінансової подушки безпеки залишилася лише наволочка
– Чуєш, а Ілон Маск – це хто?
— Це інженер!
– Прямо як наш Васько?
— Нє-е, Васько — старший інженер!
"Холостяк" Макс Михайлюк після скандалу зі зрадою вивалив гірку правду: "Хотів залишити все, як є, але..."
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Екс-коханець Алли Пугачової перестав їсти, сумні подробиці: "Не вистачає сил"
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Зміни в театрі в період пандемії коронавіруса: Отелло задушить Дездемону безконтактно.
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Російські суперзірки скаржаться, що через карантин втратили роботу, а держава їм не допомагає.
– А хто їм заважає виступати в підземних переходах?
– На тлі тих, хто там уже співає, вони будуть виглядати самодіяльністю.
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“Я не п'ю” – цією фразою ви кидаєте виклик всім присутнім, і сенс п'янки зводиться до того,щоб напоїти вас.
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Ігор з татуюваннями, проходячи в супермаркеті повз сканер штрих-коду, був пробитий як пачка пельменів.
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Вівці боялися вовків, а їв їх пастух…
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Дзвінок у галантерейний магазин:
– У вас тканини є?
– Є.
– А кольори тканин веселі?
– Приїжджайте, обрегочетеся.
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– Дорогою, слово з трьох букв на й закінчується – палиця для забивання куль?
– Кий, дорога.
– Ой, точно. Дай ластик.
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Коли моя дружина несподівано підходить до мене, обіймає, цілує і говорить: «Знаєш, як я тебе люблю?! », мені стає страшно. Машина? Зрада? Кредит? Її подруга купила дорогу шубу? Тещу жити з нами покликала?
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Дівчата дуже неуважно читають казку "Попелюшка". Вони дочитують тільки до фрази "Попелюшка вийшла заміж за принца. "І кидають. А далі написано "КІНЕЦЬ КАЗКИ".
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найстрашніший кошмар дитинства-це коли мама поставила в чергу тебе, а сама пішла в інший відділ. І черга все ближче, ближче, ближче... .
Нагадаємо, соратник Путіна безглуздо зганьбився перед камерами, соцмережі в ауті: «Криворукий…».
Як повідомляла Politeka, Трамп дико оконфузився з новим iPhone, такого в Apple не очікували.
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