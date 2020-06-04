До кінця другого місяця самоізоляції у мене від фінансової подушки безпеки залишилася лише наволочка

– Чуєш, а Ілон Маск – це хто?

— Це інженер!

– Прямо як наш Васько?

— Нє-е, Васько — старший інженер!

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Зміни в театрі в період пандемії коронавіруса: Отелло задушить Дездемону безконтактно.

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Російські суперзірки скаржаться, що через карантин втратили роботу, а держава їм не допомагає.

– А хто їм заважає виступати в підземних переходах?

– На тлі тих, хто там уже співає, вони будуть виглядати самодіяльністю.

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“Я не п'ю” – цією фразою ви кидаєте виклик всім присутнім, і сенс п'янки зводиться до того,щоб напоїти вас.

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Ігор з татуюваннями, проходячи в супермаркеті повз сканер штрих-коду, був пробитий як пачка пельменів.

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Вівці боялися вовків, а їв їх пастух…

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Дзвінок у галантерейний магазин:

– У вас тканини є?

– Є.

– А кольори тканин веселі?

– Приїжджайте, обрегочетеся.

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– Дорогою, слово з трьох букв на й закінчується – палиця для забивання куль?

– Кий, дорога.

– Ой, точно. Дай ластик.

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Коли моя дружина несподівано підходить до мене, обіймає, цілує і говорить: «Знаєш, як я тебе люблю?! », мені стає страшно. Машина? Зрада? Кредит? Її подруга купила дорогу шубу? Тещу жити з нами покликала?

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Дівчата дуже неуважно читають казку "Попелюшка". Вони дочитують тільки до фрази "Попелюшка вийшла заміж за принца. "І кидають. А далі написано "КІНЕЦЬ КАЗКИ".

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найстрашніший кошмар дитинства-це коли мама поставила в чергу тебе, а сама пішла в інший відділ. І черга все ближче, ближче, ближче... .

Нагадаємо, соратник Путіна безглуздо зганьбився перед камерами, соцмережі в ауті: «Криворукий…».

Як повідомляла Politeka, Трамп дико оконфузився з новим iPhone, такого в Apple не очікували.

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