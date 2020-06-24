"Військовий парад" на Червоній площі став об'єктом для насмішок
Про це пише Politeka.net.
Одним із приводом для появи їдких коментарів стала молода дівчина, яка спостерігала за парадом поруч з ветеранами.
Відповідну публікацію, яка "порвала" сьогодні соціальні мережі, в своєму особистому мікроблозі Twitter зробив користувач "Розбираються. Потерпіть".
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Скріншот з прямої трансляції автор публікації підписав наступним чином: "Що то за пані з силіконовими губами? Теж ветеран?".
Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що молода дівчина може бути "ветераном Instagram" і стали висувати різні теорії появи у неї "бойового досвіду".
"Ветеран гіларуонових фронтів", "Вас на цих луб'яних картинках тільки дівчина бентежить, а "ветерани" бодрячком (якщо вони "воювали" то їм як мінімум 95 повинно бути...) мої мати з батьком (діти війни...) вже як 5 і 10 років пішли в світ інший, а діди і бабусі ще в 70-80х...?", "Це поранення, вона ворожу гранату зубами з окопів викидала", "Ветеран інстаграмма", "Ветеранша. 25 пластичних операцій і ось їй знову 30. Але вона пам'ятає, як прапор подавала Єгорову і Кантарії", "От як добре живуть ветерани війни в Росії!", "Який парад, такі і ветерани", "Губи будь-які потрібні", "Смуглянка-молдованка", "Вона займає місце моєї 89-річної бабусі, яку навіть не привітали, не те що на парад запросити", "І в кого з генералів її два тижні карантинили?", "Розважає ветеранів, поки ті параду чекають", "Соцпрацівник, призвела ветерана на парад", - жартують вони в комментариях.
Раніше ми розповідали, як Путін осоромився перед Трампом.
Приводом для появи їдких коментарів стала новина про те, що Сполучені Штати введуть новий пакет санкцій проти союзника Кремля - Китаю.
На фотожабі можна побачити спантеличеного Путіна, що стоїть перед Трампом напередодні введення санкцій.
"Знову санкції"? - задався питанням лідер Кремля. На що Трамп відповів наступне: "Це не вам.. Це для Китаю!".
Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що фразу "Це не вам" потрібно було піднести в іншому ключі.
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