Всі жінки, загалом, схожі. Розумієш це під час третього шлюбу
– Ви це чули, Фіма?! «Філе сібаса на подушці з цукіні»…
Окуня вони таки на кабачок поклали, а понтів…
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Романтика в моїй родині – це коли таємничо усміхнений чоловік зі словами “Ходімо, щось покажу…” веде мене у ванну і показує, що КІШКА НАРЕШТІ ПОСРАЛА (чекали 5 днів), а потім ми радісно обнімаємося біля лотка.
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Прислів'я “Що написано пером – не вирубаєш сокирою” дещо застаріло. Нині актуально: “Що написано клавіатурою – те не видовбати арматурою”
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Хочеш, щоб тебе ненавиділи автомобілісти і пішоходи? Купи собі велосипед.
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Хочеш, щоб тебе ненавиділи автомобілісти і пішоходи? Купи собі велосипед.
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Зрозумів, що скучив за часами, коли можна було просто застудитися, кашляти, валятися з температурою, спливати соплями, але не писати, с**а, при цьому заповіт.
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Якщо ви дійсно вважаєте жінок слабкою статтю, - спробуйте самостійно заправити ковдру в підодіяльник.
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Я в своєму житті бачила, як мінімум три пекельних полум'я. 1) У кіно, 2) Коли горіли склади на сусідній території 12 гектарів, 3) Коли попросила чоловіка приглянути за котлетами.
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Мої проблеми з роботою, найімовірніше, пов'язані з тим, що Всевишній не хоче, щоб гроші мене зіпсували.
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Я: господи, пошли мені кого-небудь наполегливого і впевненого в собі, кого-небудь, хто буде вважати мене своєю смачною цукеркою, з усіх сил буде до мене тягнутися, а давати спати ночами не буде
Господь: ля ну не знаю, ну ось тобі комар.
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Жінки не повніють, вони розширюють чоловікам територію любові!
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Всередині троянського коня було так тісно, що греки потім тривалий час не могли дивитися один одному в очі.
Нагадаємо, Путіна висміяли за «рожеві мрії» по Україні: «Кінь у кашкеті».
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