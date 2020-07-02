Над лідером Кремля Володимиром Путіним продовжують насміхатися в соцмережах

Про це пише Politeka.net.

Так, Володимир Путін став героєм чергової політичної фотожаби, а приводом для її появи стало скандальне голосування за поправки в РФ, яке "обнулить" главу Кремля.

У звичному для себе стилі президента РФ висміяв відомий художник-карикатурист Сергій Йолкін.

На фотожабі можна побачити Володимира Путіна, який сидить в багажнику автомобіля, та який тримає поруч з собою коробку для використаних бюлетенів на голосуванні.

"Конституція Росії після прийняття поправок істотно зміниться. Але головна мета голосування - електронного, на виїзді або на дільницях - одна", - йдеться у підписі до нового шедевру Йолкіна.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і назвали "голосування Путіна" - цирком, над яким сміються країни цивілізованого Заходу.

"Краще "Кіт у мішку", ніж "Путін з багажника", "Ой, якась пика з усіх щілин лізе", "Дааа... грьобаний цирк, безперечно. Соромно перед цивілізованим світом", "А не будуть репресії і так далі як за Сталіна?", "Навіть страшно багажник в машині відкрити, а раптом вискочать як чорти з табакерки, з них станеться", "Путін як живий", "Смішніше голосування у візку з П'тірочки", "ЦВК поїде, а от клоуни залишаться...", - жартують росіяни комментариях.

Раніше ми розповідали, як Путін осоромився перед Трампом.

Приводом для появи їдких коментарів стала новина про те, що Сполучені Штати введуть новий пакет санкцій проти союзника Кремля - Китаю.

На фотожабі можна побачити спантеличеного Путіна, що стоїть перед Трампом напередодні введення санкцій.

"Знову санкції"? - задався питанням лідер Кремля. На що Трамп відповів наступне: "Це не вам.. Це для Китаю!".

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що фразу "Це не вам" потрібно було піднести в іншому ключі.

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