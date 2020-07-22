Якби у фільмі “Титанік” роль Джека виконував Брюс Вілліс, потонув би айсберг
Купуючи хутряне манто, мадам Альперович говорить господарю магазину:
— Можу я вас попросити, щоб мені доставили його додому?
— Так, мадам.
— Але перед тим, як віддати його мені, щоб помилково спочатку його принесли моїй сусідці.
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Я б радий кинути БДСМ, але в цьому питанні я зв'язаний по руках і ногах.
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Рахунки українців в Приватбанку спустошуються, гроші можуть не повернути: "Зникли 44 тисячі..."
Індексація пенсій на 15%, хто може розраховувати на підвищені виплати: "До 2760 гривень..."
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Футболістка з п'ятим розміром грудей веде м'яч на рівні інтуїції.
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Мужики, які не хочуть купувати весільний костюм, типу, навіщо всі ці умовності, це ж пережиток минулого, до вас тільки одне питання: вас у чому ховати потім?
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У кабінеті у лікаря:
– Скільки вам у цьому році років?
– 27.
– Скільки вагітностей?
– Нуль.
– Ого! Але статевим життям живете?
– Для стоматолога ви занадто допитливий.
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Жінка тільки в одному-єдиному випадку уважно слухає свого чоловіка, — лише коли він розмовляє по телефону, а вона не знає з ким.
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Мій мужчина вже 15 секунд трубку не бере. Хто-небудь стикався з подібним? Що це означає? Він мене кинув? Можна шукати нового? А то я вже пригледіла.
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Важливий не розмір зарплати, а вміння нею користуватися.
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Факт дня: якщо кричати мужику в труси ” Вставай, чудовисько погане, битися будемо”, то це не збуджує.
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– Люба, чому ти не відповідаєш на мої дзвінки?
– Там, куди ти послав мене, поганий зв'язок.
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Молодий письменник поскаржився батькові, що не знає, як назвати нову повість. Той, не читаючи книги, питає:
— У повісті є барабани?
— Ні.
— А труби є?
— Теж немає.
— Тоді назви її "Без труб і барабанів".
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Пенсійний фонд — це найбільша фінансова піраміда. Гроші вкладають всі, а отримують лише ті, хто вижив!
Нагадаємо, Путіна в прямому ефірі підставили з національною ідеєю.
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