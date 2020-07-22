Якби у фільмі “Титанік” роль Джека виконував Брюс Вілліс, потонув би айсберг

Купуючи хутряне манто, мадам Альперович говорить господарю магазину:

— Можу я вас попросити, щоб мені доставили його додому?

— Так, мадам.

— Але перед тим, як віддати його мені, щоб помилково спочатку його принесли моїй сусідці.

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Я б радий кинути БДСМ, але в цьому питанні я зв'язаний по руках і ногах.

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Gepostet von Богиня с юмором am Mittwoch, 23. Oktober 2019

Футболістка з п'ятим розміром грудей веде м'яч на рівні інтуїції.

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Мужики, які не хочуть купувати весільний костюм, типу, навіщо всі ці умовності, це ж пережиток минулого, до вас тільки одне питання: вас у чому ховати потім?

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У кабінеті у лікаря:

– Скільки вам у цьому році років?

– 27.

– Скільки вагітностей?

– Нуль.

– Ого! Але статевим життям живете?

– Для стоматолога ви занадто допитливий.

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Жінка тільки в одному-єдиному випадку уважно слухає свого чоловіка, — лише коли він розмовляє по телефону, а вона не знає з ким.

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Мій мужчина вже 15 секунд трубку не бере. Хто-небудь стикався з подібним? Що це означає? Він мене кинув? Можна шукати нового? А то я вже пригледіла.

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Важливий не розмір зарплати, а вміння нею користуватися.

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Факт дня: якщо кричати мужику в труси ” Вставай, чудовисько погане, битися будемо”, то це не збуджує.

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– Люба, чому ти не відповідаєш на мої дзвінки?

– Там, куди ти послав мене, поганий зв'язок.

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Молодий письменник поскаржився батькові, що не знає, як назвати нову повість. Той, не читаючи книги, питає:

— У повісті є барабани?

— Ні.

— А труби є?

— Теж немає.

— Тоді назви її "Без труб і барабанів".

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Пенсійний фонд — це найбільша фінансова піраміда. Гроші вкладають всі, а отримують лише ті, хто вижив!

Нагадаємо, Путіна в прямому ефірі підставили з національною ідеєю.

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