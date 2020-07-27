Купив куртку кольору фісташки і не зміг її розстебнути

Спостерігаючи за тим, як кішки і собаки закопують продукти своєї життєдіяльності, я зробив висновок, що кішки – це передньопривідні тварини, а собаки, відповідно, задньопривідні.

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Мужик здатний 2 години сидіти нерухомо, дивитися на поплавок, а почекати 5 хвилин, поки дружина одягається, у нього нервів не вистачає!

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Буратіно з дитинства боявся щеплень, особливо після того, як йому прищепили гілочку баобаба.

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У сучасному світі люди дивуються набагато більше тому, що у тебе немає інстаграма, ніж відсутності вищої освіти.

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На час епідемії коронавіруса я поїхав працювати віддалено до бабусі в село. Так от, у неї висить календар на стіні, який кожен день відривається, а я ні!

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Ідея для тих, хто хоче бути не таким, як усі: заведіть домашній телефон.

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Найсмішніше після звільнення, це коли компанія виставляє твою вакансію на сайт, і ти такий «Аааа, ось які у мене були обов'язки…».

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До подружнього обов'язку додався ще й обов'язок лайкати дружину в соцмережах.

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Хвилин десять думав, що у мене апендицит, поки не зрозумів, що лежу на вилці від зарядника.

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– Чому ви отруїли сусідів?

– А що мені було робити? В магазині сказали, що труїти тарганів краще разом із сусідами.

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– Знаєш, люба, – каже чоловік дружині. – Ми одружені вже 20 років, але ти ніколи ще не робила мені такої хорошої кави!

– Залиш, це моя!

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От кажуть, що тещі погані і гноблять зятя. Ні, не всі! Наприклад, моя мама буде хорошою тещею! Вона вже зараз шкодує мого майбутнього чоловіка…

Нагадаємо, справжнє обличчя Путіна показали в мережі: «Джерело зарази».

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