Російський лідер Володимир Путін продовжує веселити соціальні мережі

Про це пише Politeka.net.

На цей раз Володимир Путін осоромився, вийшовши на зв'язок з особистого бункера під Москвою.

Зокрема, Володимир Путін взяв участь в засіданні топ-чиновників Російської Федерації, під час якого відзначився пафосною заявою про епідемію китайського вірусу.

Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter зробив кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов.

"Путін - про вірус: Ситуація залишається складною і може гойднутися в будь-яку сторону. Тому жодних підстав для самозаспокоєння, для того, щоб розслабитися і забути про рекомендації лікарів, немає", - йдеться у підписі до відео.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що Володимир Путін продовжує сидіти в особистому бункері і ризикує бути "зкинутим", як це було з Горбачовим.

Деякі користувачі звернули увагу на дивну зовнішність президента РФ.

"У бункерного вже мішки під очима пішли. Ох і хріново діду, а він вирішив "Білорусь наш" потягнути. Гойднутися і нагнутися вірус може тільки в одну сторону, і в саму найгіршу для московії", "Досидить! Горбачова відсторонили при виході з літака, а цього заблокують в бункері", Друга хвиля і п**дець країні вже близько. Дід вже почав готувати б*дло", "Вже 2 паради провів і раптом на тобі - ситуація залишається складною...", "Тому будемо парадити до переможного кінця!", "Дід з бункера ні ногою", "Сидіти йому в бункері ще довго", - пожартували росіяни в коментарях.



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