У Чорнобильській зоні пожежа вирує в двох осередках, загальною площею 25 гектарів

Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому прес-службою ДСНС станом на 22:00 5 квітня. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз).

Так, між с. Володимирівка і с. Жовтневе Котовського лісництва пожежа ще зберігається на площі близько 20 га.

До гасіння залучено 124 чол. та 28 од. техніки, з них від ДСНС 74 чол. та 15 од. техніки (у тому числі 2 літаки АН - 32П та гелікоптер МІ - 8). Всього з початку робіт авиациея ДСНС скинула 174 тонни води.

Крім того, поблизу с. Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) рятувальники борються з вогнем на площі близько 5 га

До гасіння залучено 14 чол. та 4 од. техніки, з них від ДСНС 7 чол. та 2 од. техніки. У 20 ч. 45 хв. пожежу локалізовано.

Наголошується, що радіаційний фон по Києву та Київській області зберігається у межах норми (р. Київ - 0,014 мР/год, Київська область - в межах 0,012 мР/год, у р. Чорнобиль - 0,019 мР /год. Максимально допустимий природний фон 0,05 мР/год).

Нагадаємо, що інформація про лісовій пожежі в Чорнобильській зоні надійшла в ДСНС 4 квітня.

При цьому мешканці Києва та області скаржилися, що страшний сморід стоїть на вулицях і проникає навіть в будинку. Люди рятуються від смороду як можуть: наглухо закривають вікна і двері і уникають виходу на повітря.

У мережі відзначили, що неприємний запах відчувався також у районі Троєщини і Нивок.

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