У Києві сталася НП з автомобілем колишнього голови офісу президента України Андрія Богдана
Як повідомляє Обозреватель з посиланням на джерела в правоохоронних органах, в ніч на 11 серпня в столиці загорілася машина Tesla, що належить Богдану. Загоряння помітили близько третьої години ранку 11 серпня. З вогнем впоралися за лічені хвилини.
Джерела розповіли, що в результаті події ніхто не постраждав, проте автомобіль помітно пошкоджений вогнем. Причини того, що сталося поки невідомі. Їх встановленням займаються правоохоронці.
Зазначимо, що всього в декларації Богдана, поданій ним цього року, вказувалося п'ять автомобілів: дві Tesla (Model S 2015 року випуску і Model X 2016 року випуску вартістю 683 тис.і 750 тис. відповідно) і три Mercedes Benz (GL 500, Vito і GLS 350 вартістю 250 тис., 440 тис. і 2,89 млн відповідно).
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Нагадаємо, що після відходу Богдана з ОП відносини між ним і Володимиром Зеленським помітно зіпсувалися. Президент виступив з критикою на адресу колишнього соратника, а той у свою чергу, дав різку відповідь.
Так, Богдан звинуватив Зеленського в порушенні ділового етикету, який не дозволяє «порядним людям коментувати період спільної діяльності».
Не менш гострим були слова Богдана про те, що його нібито «з'їдає» політика.
"Що стосується позбавлення мене влади-так, я вам вдячний, тому що моє ім'я не буде мати відношення до хаосу, в який ви кидаєте країну. Дозвольте мені нагадати одну нашу з Вами домовленість - я обіцяв, що буду поруч з Вами чесно працювати, до того моменту, поки ви мені не дозволите піти", - зазначив він.
Нагадавши, ображений Богдан заявив про компромат на Зеленського, сварка набирає обертів.
Як повідомляла Politeka, Богдан накинувся на Зеленського, не підбираючи слів: "проміняв країну на теплу ванну і...".
Також Politeka писала, що Зеленський розговорився і вперше зізнався, хто "з'їв" Богдана: "вона його сильно змінює".