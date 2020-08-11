У Києві сталася НП з автомобілем колишнього голови офісу президента України Андрія Богдана

Як повідомляє Обозреватель з посиланням на джерела в правоохоронних органах, в ніч на 11 серпня в столиці загорілася машина Tesla, що належить Богдану. Загоряння помітили близько третьої години ранку 11 серпня. З вогнем впоралися за лічені хвилини.

Джерела розповіли, що в результаті події ніхто не постраждав, проте автомобіль помітно пошкоджений вогнем. Причини того, що сталося поки невідомі. Їх встановленням займаються правоохоронці.

Зазначимо, що всього в декларації Богдана, поданій ним цього року, вказувалося п'ять автомобілів: дві Tesla (Model S 2015 року випуску і Model X 2016 року випуску вартістю 683 тис.і 750 тис. відповідно) і три Mercedes Benz (GL 500, Vito і GLS 350 вартістю 250 тис., 440 тис. і 2,89 млн відповідно).

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Нагадаємо, що після відходу Богдана з ОП відносини між ним і Володимиром Зеленським помітно зіпсувалися. Президент виступив з критикою на адресу колишнього соратника, а той у свою чергу, дав різку відповідь.

Так, Богдан звинуватив Зеленського в порушенні ділового етикету, який не дозволяє «порядним людям коментувати період спільної діяльності».

Не менш гострим були слова Богдана про те, що його нібито «з'їдає» політика.

Андрій Богдан

"Що стосується позбавлення мене влади-так, я вам вдячний, тому що моє ім'я не буде мати відношення до хаосу, в який ви кидаєте країну. Дозвольте мені нагадати одну нашу з Вами домовленість - я обіцяв, що буду поруч з Вами чесно працювати, до того моменту, поки ви мені не дозволите піти", - зазначив він.

Нагадавши, ображений Богдан заявив про компромат на Зеленського, сварка набирає обертів.

Як повідомляла Politeka, Богдан накинувся на Зеленського, не підбираючи слів: "проміняв країну на теплу ванну і...".

Також Politeka писала, що Зеленський розговорився і вперше зізнався, хто "з'їв" Богдана: "вона його сильно змінює".