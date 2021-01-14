Житель Волині помер після повторного зараження коронавірусом
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила в Facebook- акаунті Волинської ОГА, що від ускладнень після повторного захворювання COVID-19 помер 51-річний українець.
Відомо також, що померлий був родом з Горохівського району.
Перший раз нову інфекцію він підхопив у вересні-2020. Повторне зараження коронавірусом в українця діагностували в грудні - тобто пройшло лише два місяці після першого одужання. Втім, медикам не вдалося нічого зробити та врятувати життя пацієнту.
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За словами Янко, найчастіше повторний COVID-19 протікає в більш важкій формі, ніж при первинному інфікуванні.
"Спостереження показують, що повторне захворювання проходить у більш важкій формі", - додала вона.
За словами Наталії Янко, у Волинській області вже виявили 16 випадків повторного інфікування у людей, які вже мали підтверджений COVID-19.
Нагадаємо, що в Україні за минулу добу на коронавірус захворіло ще 7925 осіб, і 2229 було госпіталізовано з таким діагнозом. На ранок четверга, 14 січня, загальна кількість підтверджених випадків зараження сягнула вже 1 138 764.
Хвороба забрала життя ще 162 українців (загалом 20 376), водночас 10 192 пацієнти її побороли (всього 837 063).
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