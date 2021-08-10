Відомий український телеведучий Володимир Остапчук влаштував розваги з дружиною на камеру
Володимир Остапчук минулого року одружився на нотаріусі, яка також займається танцями, Христині Горняк, передає Politeka.net. Пара намагається побільше проводити час разом і часто ділиться кадрами свого відпочинку.
Цього разу телеведучий опублікував відео танців з дружиною. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Обидва весело рухалися під музику в домашніх одежах. Зокрема, Христина - в короткому чорному халатику, завдяки якому можна було розглянути її стрункі ніжки.
Своїм відео подружжя показало, кого втратили "Танці з зірками".
"Це любов ❤️", - підписав фото ведучий.
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За три години публікація зібрала понад 40 тисяч переглядів і багато коментарів. Підписники по-різному відреагували на відео.
"Христина, як пір'їнка😍 🕊", "Вова бальник👏 🕺 🏼", "Класні))))❤️"," ніжки у неї одне диво😍 🔥", " якщо починати ранок, то тільки так! Відмінно! 👏 😍 😍 🔥 🔥 ", "Тілі-тілі тісто наречений і наречена 🤗", "які ви класнючі❤❤️", " ну так можна покривлятися. Це ж не дітей виховувати.👏👏👏👏. Браво.👏", "Без танців нікуди"," Гарного дня!❤️❤️❤️ ",- написали користувачі Мережі.
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