Маленька дочка відомої української співачки Ані Лорак показала, як провела день на річці з бабусею

Як відомо, українська артистка Ані Лорак, яка перебралася в Росію, виховує 10-річну дочку Софію, яку народила в шлюбі з уже колишнім чоловіком Муратом Налчаджіоглу.

Незважаючи на свій юний вік, дівчинка вже має власну сторінку в Instagram, на якій активно ділиться з підписниками своїми фото, а також розповідає про життя в сторіз.

Як пише Politeka.net, у новому пості Софія показала, як відпочивала на річці з бабусею. На фото дівчинка позує в білій сукні з рюшами, в якому вона виглядала як справжня принцеса. Судячи з видів на тлі, знімки були зроблені в Москві.

Підписники дівчинки тут же відреагували на її пост.

"Сонечка, дуже добрі фото. Нехай в твоєму житті буде більше радості і любові", "Моя маленька принцеса", "Класні фотки", "красуня", "напевно це мама тата?", "Це мама ані? Красиві на фото", - пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, юна дочка Ані Лорак здивувала розвагами вдома з бабусею.

Як повідомляла Politeka, дочка Ані Лорак з новою зачіскою похвалилася незвичайними подарунками.

Також Politeka писала, що дочка Ані Лорак спантеличила вибором нарядів перед камерою, поки матері немає вдома.