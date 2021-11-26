Співачка Вікторія Смеюха після інтерв'ю слави Камінської слави Дьоміну продовжила розповідати подробиці про конфлікт в автомобілі, який стався між колишніми солістками групи "НеАнгели".

Як пише Politeka.net, Слава Камінська вирішила розповісти Славі Дьоміну, чому стався інцидент в автомобілі. Як виявилося, Вікторія Смеюха запізнилася на 40 хвилин, а артистка була на восьмому місяці вагітності.

"Тільки Слава була на восьмому місяці вагітності і почала це не Слава", - заявила Камінська.

Слава зазначила, що у неї є свідки. Тоді в авто сиділи Едгар (чоловік Камінської, прим. Ред.) і її кума.

"Полізла битися я. після того, що Віка запізнилася на 40 хвилин. Я ось з таким животом сиджу в машині. Їхати чорт-знає куди і я просто кажу:" Май повагу до мого становища", - розповіла Слава.

Після цього у зірок почався словесний конфлікт, який закінчився бійкою, як зазначила Камінська.

Вікторія після цього продовжила розповідати про цей епізод в інтерв'ю для "Не бреши мені" на каналі Life.

"Я запізнилася. І мені було сказано у відповідь багато слів, що ти не поважаєш, що ти не так робиш, навіщо ти це робиш. І надалі Я кажу, що вибач, так більше не буде. В принципі, я думала, що закінчиться на цьому розмова. Ось, але тоді какраз і відбулося рукоприкладство. Мене в той момент Слава почала тягнути за волосся і я прийшла на наступний день в офіс, як зараз пам'ятаю, до свого продюсера і просто показувала ось так голову. Я вам правду скажу, у мене голова боліла ще тиждень після цього", - сказала Вікторія.

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