Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес, яка кілька днів тому нарешті повернулася додому після зйомок, вирішила показати, як виглядає її щасливий ранок вдома.

Виконавиця кілька тижнів була відсутня вдома через зйомки в іншому штаті. Зірка брала участь в роботі над романтичною комедією і навіть зіграла роль нареченої, а її колега по сцені і давній знайомий співак Малума отримав досить цікаву роль.

Цього разу в Instagram Лопес показала, як тепер виглядають її будні, після того, як вона опинилася вдома з сім'єю. Зірка вирішила влаштувати щасливий сніданок на вулиці, а також показала стіл і майбутні смачні страви.

Наряджати Лопес також не стала-вона одягла лише Шовковий халат нюдового відтінку і розпустила волосся. І хоча не видно, з'явилася на камеру вона з макіяжем або без, виглядала артистка дуже природно.

Відзначимо, зараз Лопес часто співпрацює з різними магазинами, дизайнерами і фотографами, нерідко вона рекламує різний одяг. Цього разу фанати згадали літню зйомку Дженніфер, хвалиться формами в блузі і мереживній білизні.

На пляжі Дженніфер виглядала дуже спокусливо, що помітили фанати.

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