Відома співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, практично кожен день показує в Instagram різні моменти з життя і хвалиться різними образами.

Настя Каменських стала популярним блогером в Instagram, тому часто показує в мережі найрізноманітніші моменти з життя. Нерідко співачку критикують за зайву відвертість, адже вона не соромиться демонструвати фігуру з мінімальною кількістю одягу.

На пляжі Настя показує себе в модних купальниках, але і тут не обходиться без критики за те, як зірка використовує фотошоп, щоб здаватися худіше. Тому артистка на простих особистих Селфі не намагається сильно змінити себе.

В мережі Настя зрідка показує, якою вона буває справжньою в різні моменти свого життя і як виглядає без прикрас. Піднявши футболку і демонструючи пишні стегна, Каменських повернулася в сторону, щоб залишити крапельку інтриги.

Настя Каменських є відомою українською артисткою. Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK". Також, вона є суддею на шоу"Маска".

Раніше співачка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Настя Каменських постала на шоу" Маска " в розкішному образі. На ній шикарне чорне коктейльне плаття з пишними фетровими рукавами фіолетового кольору.

Раніше повідомлялося, Каменських вразила наповал магнетичним видом на шоу" Маска": несподівані кадри

Також, Каменських відразу після душу показала, якою її вранці бачить Потап: "я особисто за салатовий"

Politeka розповідала, Каменських в міні-спідниці і вузькому топіку блиснула апетитними формами: "спокусливий номер"