Популярна українська співачка Тіна Кароль розбурхала шанувальників чуттєвим чином в незвичайному відео, яким артистка поділилася в соцмережі.
Як пише Politeka.net, новий ролик співачка опублікувала у своєму Тіктоку. Останнім часом Кароль регулярно радує передплатників новим контентом в цій соцмережі, не забуваючи стежити за трендами.
На цей раз співачка зняла відео, в якому показала свою жіночну, але одночасно сильну сторону. Кароль з'явилася перед камерою в білій сукні на тонких бретельках і з глибоким декольте.
Спочатку Тіна розкрила перед собою червону помаду, ніби збиралася її використовувати. Однак потім співачка занесла руку за спину, а потім дістала звідти вже не помаду, а світиться меч.
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Шанувальники співачки прийшли в захват від її перфомансу.
"ось зізнайтеся чесно, ніхто цього не очікував, просто вау", "Тіна теж стежить за трендами", "неймовірно! Бажання переглядати і переглядати", "вогонь. Тіна завжди в тренді!", "Підніміть мою щелепу!", "Вааааау, загадково і небезпечно в очах", "у твоїх подвійний рай", - пишуть люди.
Нагадаємо, Тіна Кароль у сукні з вирізом на цікавому місці показала свої смаколики.
Як повідомляла Politeka, Кароль показала, як змінюють її зовнішність фільтри і косметика.
Також Politeka писала, що Тіна Кароль в "рваних" штанях насмішила черговим експериментом.