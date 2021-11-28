Зірка українського кінематографа Костянтин Войтенко, учасник "Танців з зірками", не стримав хвилювання перед найголовнішою битвою на паркеті.

33-річний артист, якому за 13 тижнів разом з партнеркою Роксоляною Маланчук вдалося підкорити глядачів, зробив важливе звернення у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Войтенко напередодні розв'язки п'ятого сезону "Танців з зірками" розкрив, як сильно в ньому киплять емоції, звернувшись до суперників.

"Це фінал! Фінал в будь-якому випадку. Сьогодні буде відоме ім'я переможця 5-го сезону @tanci1plus1 💫. Неймовірна кількість нервів, емоцій, переживань, зізнань, нових навичок, друзів і просто знайомств пов'язаних з паркетом. Сьогодні востаннє ми зустрічаємося з вами ❤️🔥. Нехай кубок переможців дістанеться найсильнішим 👏 До зустрічі в ефірі🔥 🔥 🔥", - йдеться в пості.

Войтенку своїми словами вдалося зачепити головного хореографа шоу Олену Шоптенко. Вона залишила "вогник" та інші смайлики в коментарі.

Шанувальники бажають акторові перемоги:

"Бажаю перемогти в цьому сезоні😍 🔥 💗!!!"

"Бажаю перемоги!!!"

"Костя, відпусти ситуацію з "кубком переможця", відкинь весь негатив, просто будь в моменті - кайфуй від танцю, лови ейфорію від самого процесу... А для нас ти вже переможець! 🏆Кращий!🔥 Сподіваюся, фінал буде чесним і справедливим🙌 🙏"

"Костянтин Войтенко переможе"

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